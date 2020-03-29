Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Koronavirüs havadan bulaşır mı? /29 Mart 2020 17:17

Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Koronavirüs havadan bulaşır mı?

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceğini ifade etti

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Covid-19) kişilere hava yoluyla bulaşmadığını açıkladı.


DSÖ'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi.

Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre ‘fiziksel mesafe’ koymaları ve birbirleriyle temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunulurken; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemi vurgulandı.


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