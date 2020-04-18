Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü'den 'antikor' açıklaması /18 Nisan 2020 09:30

Dünya Sağlık Örgütü'den 'antikor' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) corona virüsü tedavisi ile ilgili uyarı niteliğinde bir açıklamada bulundu

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 DSÖ adına konuşan Mike Ryan, iyileşen hastalarının kanlarında ürettikleri antikorların corona virüsüne karşı koruyup korumadığına ilişkin kesin bir fikirleri olmadığını belirtti.

Ryan, bir süre sonra corona virüsüne karşı sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılamayacağı yönündeki sorulara verdiği yanıtta, “Şu anda bize gelen pek çok ön bilgi, nüfusun oldukça düşük bir yüzdesinin antikor ürettiğini düşündürüyor. Toplumun büyük kesimindeki beklenti sürü bağışıklığının kazanılması yönünde olabilir ancak genel kanıtlar bunun aksini gösteriyor yani bu devletlerin salgın sorununu çözmeyebilir” dedi.
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