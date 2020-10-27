Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Sağlık Örgütü'den Avrupa'ya yoğun bakım uyarısı /27 Ekim 2020 14:45

Dünya Sağlık Örgütü'den Avrupa'ya yoğun bakım uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Avrupa ülkelerini hızla artan koronavirüs vakalarından ötürü yoğun bakımlardaki doluluğa karşı uyardı: "Nakiller endişe verici şekilde arttı."

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Avrupa ülkelerinde hızla artan koronavirüs vakaları Dünya Sağlık Örgütü’nde (DSÖ) endişe uyandırdı. Örgütün başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de yaptığı açıklamada "Kuzey Yarımküre'deki birçok ülkede vakaların ve hastanaye nakillerin endişe verici şekilde arttığını görüyoruz" dedi.

Ghebreyesus, bazı bölgelerde hastanelerin yoğun bakım servislerinin hızlı şekilde dolduğuna dikkat çekerek bu ülkelere uyarıda bulundu.

Pandeminin başından bu yana dünya genelinde 40 milyondan fazla kişi koronavirüs enfeksiyonuna yakalandı. 1 milyondan fazla kişi de koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

DSÖ Başkanı, birçok kişinin "pandemi yorgunluğu" hissetmesini anlayışla karşıladığını belirterek, evden çalışmanın ve arkadaşlarla aileden uzak olmanın fiziksel ve psikolojik yükünün ağır olduğunu belirtti. DSÖ Başkanı herkesi tüm bu zorluklara rağmen vazgeçmemeye ve olası kapanmaları engellemek için önlemlere uymaya çağırdı.

Avrupa koronavirüsün pençesinde

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden olan Fransa'da pazartesi günü 1.307 COVID-19 hastasının hastaneye sevk edildiği bunun salgının başından bu yana en yüksek ikinci sayı olduğu bildirildi.

Vaka sayısının 1 milyonu geçtiği İspanya'da ise hafta sonu 50 binden fazla yeni koronavirüs vakası kayda geçti. Almanya'da da Robert-Koch Enstitüsü son 24 saat içinde 11 bin 409 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Böylelikle Almanya'da toplam vakası 449 bin 275'e yükseldi.
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