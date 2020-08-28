Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü'nden 'akıl sağlığı' uyarısı /28 Ağustos 2020 08:16

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'akıl sağlığı' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) neden olduğu kaygı ve korkunun, milyonlarca insanın akıl sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

SHABER3.COM

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, salgından kaynaklanan sosyal etkileşim eksikliğinin pek çok kişinin psikolojisini derinden etkilediğini vurguladı.


 
"Covid-19, neden olduğu kaygı ve korku ile ruh sağlığı hizmetlerinde oluşturduğu aksaklıklar yüzünden milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi." diyen Ghebreyesus, bakımevleri ve akıl hastanesi gibi yerlerde bulunanların Covid-19 riski altında olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, ruh sağlığıyla ilgili hizmet veren sağlık kuruluşlarının bazılarının, Covid-19 hastalarının tedavilerinin yapılması için kapatıldığını belirterek, "Akıl sağlığı zaten dünya çapında ihmal edilen bir sağlık sorunuydu. 1 milyara yakın insan, ruhsal bir bozuklukla yaşıyor. Her yıl 3 milyon kişi aşırı alkol kullanımından ölüyor. Her 40 saniyede bir kişi de intihar ediyor." diye konuştu.

Az sayıda kişinin kaliteli akıl sağlığı hizmetlerine erişebildiğini aktaran Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkelerde, zihinsel, nörolojik ve madde kullanım bozuklukları olan kişilerin yüzde 75'inden fazlasının hiçbir tedavi görmediği uyarısında bulundu.

AFRİKA'DA ÇOCUK FELCİNİN KÖKÜ KURUTULDU
Ghebreyesus, salı günü itibarıyla Afrika'da çocuk felcinin "kökünün kurutulduğunu" belirterek, çocuk felci hastalığının Afrika'da tamamen ortadan kalktığını ve böylelikle Afrika'nın "çocuk felcinden arındırılmış bölge" olarak sertifikalandırıldığını kaydetti.

Bu olağanüstü başarıda Afrika halkının ve hükümetlerinin kararlığının önemli rol oynadığını ifade eden Ghebreyesus, DSÖ, Rotary, Bill ve Melinda Gates Vakfı, UNICEF, Küresel Aşı İttifakı İnisiyatifi (GAVİ) ve ABD'nin rolüne övgüde bulundu.

Ghebreyesus, aynı dayanışmanın Covid-19 için de gösterilmesi çağrısı yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Sağlık Örgütü'nden 'akıl sağlığı' uyarısı Sonraki Haber >>

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Çalışanlara fırtına sürprizi

Çalışanlara fırtına sürprizi

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:37:10