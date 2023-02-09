Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü'nden deprem sonrası salgın uyarısı: Su kaynaklı enfeksiyon riski arttı /09 Şubat 2023 13:25

Dünya Sağlık Örgütü'nden deprem sonrası salgın uyarısı: Su kaynaklı enfeksiyon riski arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Suriye’yi de etkileyen Türkiye’deki depremde su ve kanalizasyon sistemlerinde oluşan zarar nedeniyle enfeksiyon riskinin arttığını söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin sağlık hizmetleri üzerinde büyük ve uzun vadeli bir etkisi olacağı konusunda uyardı.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, bölgede solunum yolu enfeksiyonlarının artabileceğini ve bunun önlenmesi gerektiğini söyledi.

Sky News’a konuşan Harris, kurtarma ekipleri insanları enkazın altından çıkarmaya devam ederken, yardım ekiplerinin cerrahi ve travma bakımı için malzeme gönderdiğini kaydetti. Harris, tekerlekli sandalyeler, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar için ilaçlar da dahil olmak üzere diğer sağlık hizmetlerinin hızlı bir şekilde sağlanmasının da önemli olduğunu sözlerine ekledi. Harris, “İnsanların sağlığında uzun vadeli çok fazla değişiklik meydana gelecektir. Dün enkaz altında doğmuş bir bebek gördük. Arabalara sığınan insanların önümüzdeki günlerde bebekleri dünyaya gelecek” dedi.

Gazete Oksijen’in aktardığı habere göre, Harris erken değerlendirmelere göre, en az 15 hastane ve yüzlerce sağlık tesisinde hasar olduğunu belirtti.

'Su kaynaklı enfeksiyon riskini artırıyor'
Harris, "Bulaşıcı hastalıkları önlemeye çalışmalıyız. Bağışıklık sistemi muazzam bir baskı altında olan insanlar, soğukta zor koşullarda bir araya toplanmış durumda” diyerek su ve kanalizasyon sistemlerinde oluşan zararın da su kaynaklı enfeksiyon riskini artırdığını ifade etti.

Birçok insanda ciddi bir zihinsel travma olacağını belirten Harris, “Bu yüzden en başından psikososyal destek getirmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.
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