Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüs özrü: Hafife almakla hata yaptık

DSÖ yetkilileri pazartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada bir önceki raporlarda "hata" yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgının uluslararası alandaki aciliyetinin “yüksek” olduğunu belirtti.
Bu “düzeltmenin” uluslararası kamu sağlığı açısından "acil durum ilanı" anlamına gelmeyeceği de vurgulandı.
Geçtiğimiz hafta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildiren örgüt, ölümcül salgının küresel çapta tehdide dönüşme riski için "küçük ihtimal" ifadesini kullanmıştı.
Diğer yandan Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan ölümcül koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 106'ya yükseldi.
ALMANYA'DA İLK VAK'A
Bu arada Almanya'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı. Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi.
Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesinde oluşturan "enfeksiyon çalışma grubu", bu kişinin hastanede iyi durumda olduğu, karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisini paylaştı.
Hastanın yakın temas halindeki kişilerin kapsamlı aydınlatıldığı ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgiler verildiği aktarılan açıklamada, şu an için Bavyera eyaletindekilere yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olarak görüldüğü kaydedildi.