Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a cevap: Esef verici /15 Nisan 2020 21:52

Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a cevap: Esef verici

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, ABD Başkanı Trump'ın örgüte sağlanan fonu kesme kararını 'esef verici' olarak değerlendirdi.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin DSÖ'ye ayırdığı fonu kesme kararının "esef verici" olduğunu söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Ghebreyesus, ABD'yi "uzun süreli ve cömert bir dost" diye niteledi ve bunun devam etmesini umduğunu söyledi.

DSÖ'nün Trump'ın kararını esef verici bulduğunu belirten Ghebreyesus, mali desteğin "dünyanın en yoksul ve en savunmasız insanlarının" sağlığının iyileştirilmesine olanak sağladığını ifade etti.

DSÖ Başkanı, ABD'nin kararının ardından oluşacak mali boşluğu dolduracak olan ülkelerin yardımıyla örgütün çalışmasını sürdüreceğini belirtti.

Ghebreyesus "Şimdi hepimiz için ortak tehdide, tehlikeli düşmana karşı ortak mücadelemizde birleşme zamanı. Ayrıldığımız zaman virüs aramızdaki çatlaklardan faydalanır. Dünya insanlarına hizmet etmeye ve bize emanet edilen kaynaklara karşı sorumluluğumuza bağlıyız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün kötü yönetildiğini ve salgının yayılmasına dair verileri gizlediği iddiasında bulunarak  "Dünya Sağlık Örgütü'ne bütçe sağlanmasına son verilmesi talimatı veriyorum" demişti. Trump son haftalarda DSÖ'yü "Çin-merkezli" olmakla suçlamıştı. DSÖ'nün 2019 bütçesinde, ABD'nin katkısı yaklaşık yüzde 15'ti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a cevap: Esef verici Sonraki Haber >>

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Benzin istasyonuna daldı

Benzin istasyonuna daldı

Brezilya'da mini tsunami

Brezilya'da mini tsunami

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:07:31