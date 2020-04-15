Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a cevap: Esef verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin DSÖ'ye ayırdığı fonu kesme kararının "esef verici" olduğunu söyledi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Ghebreyesus, ABD'yi "uzun süreli ve cömert bir dost" diye niteledi ve bunun devam etmesini umduğunu söyledi.





DSÖ'nün Trump'ın kararını esef verici bulduğunu belirten Ghebreyesus, mali desteğin "dünyanın en yoksul ve en savunmasız insanlarının" sağlığının iyileştirilmesine olanak sağladığını ifade etti.





DSÖ Başkanı, ABD'nin kararının ardından oluşacak mali boşluğu dolduracak olan ülkelerin yardımıyla örgütün çalışmasını sürdüreceğini belirtti.





Ghebreyesus "Şimdi hepimiz için ortak tehdide, tehlikeli düşmana karşı ortak mücadelemizde birleşme zamanı. Ayrıldığımız zaman virüs aramızdaki çatlaklardan faydalanır. Dünya insanlarına hizmet etmeye ve bize emanet edilen kaynaklara karşı sorumluluğumuza bağlıyız" dedi.





ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün kötü yönetildiğini ve salgının yayılmasına dair verileri gizlediği iddiasında bulunarak "Dünya Sağlık Örgütü'ne bütçe sağlanmasına son verilmesi talimatı veriyorum" demişti. Trump son haftalarda DSÖ'yü "Çin-merkezli" olmakla suçlamıştı. DSÖ'nün 2019 bütçesinde, ABD'nin katkısı yaklaşık yüzde 15'ti.