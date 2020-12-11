Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin uygulamayı planladığı CoronaVac aşısına ilişkin açıklama /11 Aralık 2020 19:09

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin uygulamayı planladığı CoronaVac aşısına ilişkin açıklama

Türkiye'nin Koronavirüs'e karşı ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen ilk açıklamada, "Çin aşılarının üreticileriyle temas halindeyiz" denildi. DSÖ yetkilisi, Covid-19 aşılarının kullanımına "her ülkenin kendi makamlarının karar vereceğini" ifade etti.

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Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin dünyadaki aşı çalışmalarına ilişkin sorularını cevapladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Türkiye'nin ay sonundan itibaren uygulamayı planladığı CoronaVac aşısına ilişkin sorusunu cevaplarken, "Bir dizi farklı gruptan bir dizi farklı aşıyı inceliyoruz. Çin aşılarının üreticileri ve dünyanın dört bir yanındaki aşı geliştiricilerin üreticileri ile temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Harris, Covid-19 aşılarının kullanımına "her ülkenin kendi makamlarının karar vereceğini" belirterek, "Ancak insanlar çok endişeli olmamalı. Unutmayın, aynı anda çevrimiçi olarak gelen birkaç aşı adayı var. Dolayısıyla bir aşı belirli kişiler için uygun olmayabilir, ancak kendinize uygun başka bir aşı da bulabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.
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