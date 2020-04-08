Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Tedbirleri erken kaldırmayın, başa döneriz /08 Nisan 2020 08:55

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Tedbirleri erken kaldırmayın, başa döneriz

Koronavirüs salgını sürerken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı ülkelerin tedbirlerini gevşetmesi konusunda uyarıda bulundu.

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Salgın vakalarının epey gerilediği hatta durma noktasına geldiği Çin’in ardından, Avusturya ve Danimarka gibi ülkeler de önlemleri azaltmaya hazırlanıyordu.

DSÖ sözcülerinden Christian Lindmeier ise, ülkeler ve bölgeler için kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda kapsamlı bir önerileri olmadığını ancak bunların erkenden kaldırılmaması gerektiğini bildirdi.

Lindmeier, "En önemli noktalardan biri, başladığımız yere dönmemek için kısıtlamaları çok erken kaldırmamak. Bu tıpkı, çok hasta olduğunuzda erkenden yataktan çıkıp yeniden hasta olma ihtimalinizi artırmaya benziyor" diye konuştu.
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