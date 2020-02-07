Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü'nden virüs açıklaması /07 Şubat 2020 20:52

Dünya Sağlık Örgütü'nden virüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan yeni koronavirüs açıklamasında son 2 günde virüsün yayılma hızının düştüğü belirtildi. Bu arada şu ana kadar virüsten ölenlerin sayısı 638’e yükseldi. Virüsün enfekte ettiği 31 bin 500 kişiden 4 bin 800’ünün durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Kurtarılanların sayısı ise bin 800 civarı.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsten korunma ekipmanlarının temininde dünya çapında sıkıntı çekildiğini açıkladı. Son 2 günde virüsün yayılma hızının düştüğünü belirten Tedros, buna rağmen dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Tedros, eldiven, maske ve özel elbise gibi koruyucu ekipmanların temininde sıkıntı çekildiğini söyledi. Koronavirüsün menşei Çin, Türkiye dahil birçok ülkeden koruyucu maske talebinde bulunmuştu. Türk şirketleri maske siparişlerini yetiştirebilmek için 24 saat esasıyla üretim yapıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Sağlık Örgütü'nden virüs açıklaması Sonraki Haber >>

Bariyer kapalıyken geçmeye çalıştı!

Bariyer kapalıyken geçmeye çalıştı!

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Tarihi tren garı küle döndü!

Tarihi tren garı küle döndü!

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

CNN Türk yine sansürledi!

CNN Türk yine sansürledi!

3 bin 700 bin yolcu karantinada

3 bin 700 bin yolcu karantinada

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:08:16