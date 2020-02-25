Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Sağlık Örgütü'nden virüs uyarısı: Dünya hazır olsun /25 Şubat 2020 11:49

Dünya Sağlık Örgütü'nden virüs uyarısı: Dünya hazır olsun

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya toplumunun koronavirüsün pandemik hâl almasına hazır olması gerektiğini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus, dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında uyarıda bulundu.

Ghebreyesus, Twitter’den yaptığı açıklamada, "Halihazırda 'pandemik' kelimesi gerçeklere uymuyor, ama kesinlikle korku telkin etmeli. İki taraflı, siyah-beyaz bir dünyada yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı. WHO Başkanı, ayrıca hastalığı önlemeye odaklanılması, ama aynı zamanda potansiyel bir pandemiye hazır olmak için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus, koronavirüse karşı mücadelede her ülkeye uyacak bir yöntemin olmadığını ve her bir ülkenin kendi bağlamından hareketle riskleri değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

PANDEMİ NE DEMEK? 

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

2009 yılında domuz gribi, pandemik hastalık ilan edilmişti. Uzmanlar, domuz gribi nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

-Yeni bir virüs olması

-İnsanlara kolayca geçebilmesi

-İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması

Bazı sağlık uzmanları, koronavirüsün tüm bu kriterleri karşılamaya başladığı görüşünde.
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