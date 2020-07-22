Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni aşı açıklaması /22 Temmuz 2020 22:30

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni aşı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı İcra Direktörü Mike Ryan, virüse karşı geliştirilmeye çalışılan aşı konusunda yeni bir açıklamada bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı İcra Direktörü Mike Ryan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının gecikmesi anlamına gelse bile, "güvenlikte kolaya kaçılmamasının" hayati önemde olduğunu vurguladı.

Ryan "Genel nüfusu aşılamadan önce kendimize ve topluluklarımıza bakıp, bu aşıların güvenli ve etkili olması için tüm önlemleri aldığımızı söyleyebilmeliyiz" dedi.

"Bunu yapabilmek için süreyi kısaltabiliriz"

Mike Ryan ayrıca "Bunu yapabilmek için, süreyi kısaltabiliriz ama gerçekçi olursak insanların aşılanmaya başladığını görmemiz, gelecek yılın ilk kısmında olacak" diye konuştu.

Ryan, bazı aşıların 3. faz testlerine geçtiğini ve hiç birinin güvenlik ve bağışıklık sistemini harekete geçirme anlamında başarısız olmadığını vurguladı.
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