Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni 'Gizemli Hepatit' açıklaması

Koronavirüs sonrasında dünyada yeni bir salgın korkusu oluşturan ve 'gizemli hepatit' olarak adlandırılan nedeni belirsiz hepatit virüsü konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı çocuk sayısının en az 650'ye çıktığını, 9 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı çocuk sayısının en az 650'ye çıktığını, 9 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan'dan 26 Mayıs'a kadar merkeze raporlanan vakaların incelenmesi sonucu mevcut durumda 33 ülkeden 650 vakanın doğrulandığı kaydedildi.

ADENOVİRÜSÜN NEDEN OLMA İHTİMALİ YÜKSEK





Vakaların çoğunluğunun DSÖ'nün Avrupa Bölgesi ülkelerinde görüldüğü ve sadece İngiltere'de 222 vakanın görüldüğü bildirildi.Virüsün bulaştığı 650 çocuktan 38'inin karaciğer iflası geçirdiği ve karaciğer nakli ameliyatına alındığı kaydedildi.Vakaların yüzde 75,4'ünün 5 yaş altında olduğu ve yaş ortalamasının 1 ay ile 16 yaş arasında değiştiği belirtildi.Gizemli hepatite adenovirüsün sebep olabileceği varsayımının güçlü olmasına rağmen virüsün etiyolojisinin henüz tespit edilemediği vurgulandı. Vakalardan 181'inde adenovirüs, 188'inde de Kovid-19 bulunduğu aktarıldı.