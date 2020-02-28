Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Koronavirüs kararı

Dünya Sağlık Örgütü, KOVİD-19'un yayılma ve etki riski hakkındaki değerlendirmesini küresel düzeyde 'yüksek'ten 'çok yüksek' seviyesine çıkardı. Aynı zamanda Çin’de bugün vaka artışında son bir ayın en düşük seviyesinde seyredildiği duyuruldu.







sol.org.tr'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, günlük brifingi sırasında geçtiğimiz 24 saat içinde Çin’de 329 KOVİD-19 vakası bildirildiğini ve bunun bir aydan fazla bir süre içinde en düşük sayı olduğunu duyurdu.





DSÖ'ye göre Çin’de bugüne kadar 2791 ölüm de dahil olmak üzere toplam 78 bin 959 KOVİD-19 vakası bildirildi.





Çin dışında şu anda 49 ülkede 4 bin 351 vaka ve 67 ölüm söz konusu.





Dünden bu yana, Danimarka, Estonya, Litvanya, Hollanda ve Nijerya ilk KOVİD-19 vakalarını bildirdiler. DSÖ yöneticisi Ghebreyesus, bu vakaların tümünün İtalya ile bağlantıları olduğuna dikkat çekti. Ghebreyesus, İtalya'dan 14 ülkeye 24 vaka, İran'dan 11 ülkeye 97 vaka ihraç edildiğini belirtti.





‘ETKİLENEN ÜLKE SAYISINDAKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ’





Son birkaç gün içinde vaka sayısında ve etkilenen ülke sayısındaki devam eden artışın endişe verici olduğunu söyleyen DSÖ Genel Müdürü şöyle konuştu:





"Epidemiyologlarımız bu gelişmeleri sürekli olarak izlemektedir ve şimdi KOVİD-19'un küresel düzeyde yayılma riski ve etki riski ile ilgili değerlendirmemizi ‘çok yüksek’ olarak belirledik."





WHO Genel Müdürü, vakaları erken tespit etmek, hastaları izole etmek, bakımını izlemek ve temasları takip etmek gibi önlemler alındığı takdirde, söz konusu virüsü durdurma imkanının olduğunu söyledi.





20’DEN FAZLA AŞI ÇALIŞMASI MEVCUT





Aynı zamanda aşılar ve terapötikler üzerinde de çalışmaların devam edildiğini söyleyen DSÖ Genel Müdürü, dünya çapında 20'den fazla aşının geliştirilmekte olduğunu ve ilk sonuçları birkaç hafta içinde beklediklerini söyledi.





HER BİREYİN KENDİSİNİ VE BAŞKALARINI KORUMAK İÇİN YAPABİLECEKLERİ VAR





“Aşıları ve terapötikleri beklememiz gerekmez. Bugün her bireyin kendini ve başkalarını korumak için yapabileceği şeyler var” diyen Ghebreyesus, riskin bireyin nerede yaşadığına, yaşına ve genel sağlığına bağlı olduğunu hatırlattı.





Genel olarak uygulanması gereken 10 temel önlemse brifingde şöyle sıralandı:





- İlk olarak, söylediğimiz gibi, ellerinizi düzenli olarak alkol bazlı bir el temizleyiciyle temizleyin veya sabun ve su ile yıkayın. Kontamine yüzeylere veya hasta insanlara dokunduktan sonra yüzünüze dokunmak, virüsün bulaşma yollarından biridir. Ellerinizi temizleyerek riskinizi azaltabilirsiniz.





- İkinci olarak, yüzeyleri düzenli olarak dezenfektanla temizleyin - örneğin mutfak tezgahları ve çalışma masaları.





- Üçüncü olarak, kendinizi KOVİD-19 hakkında eğitin. Bilgilerinizin güvenilir kaynaklardan geldiğinden emin olun, yerel veya ulusal halk sağlığı kurumunuz, DSÖ (WHO) web sitesi veya yerel sağlık uzmanınız. Herkes semptomları bilmelidir çoğu insan için, burun akıntısı değil ateş ve kuru öksürük ile başlar. Çoğu insan hafif bir hastalığa sahip olacak ve özel bir bakıma ihtiyaç duymadan iyileşecektir.





- Dördüncü olarak, ateşiniz veya öksürüğünüz varsa seyahat etmekten kaçının ve uçuş sırasında hastalanırsanız, mürettebatı derhal bilgilendirin. Eve geldiğinizde, bir sağlık uzmanıyla görüşün ve nerelerde bulunduğunuzu anlatın.





- Beşinci olarak, öksürür veya hapşırırsanız, kolunuzu veya bir mendili kullanın. Mendili hemen kapalı bir çöp kutusuna atın ve sonra ellerinizi temizleyin.





- Altıncı olarak, 60 yaşın üzerindeyseniz veya kardiyovasküler hastalık, solunum sorunu veya diyabet gibi bir durumunuz varsa, ciddi hastalık geliştirme riskiniz daha yüksektir. Kalabalık alanlardan veya hasta olan insanlarla etkileşime girebileceğiniz yerlerden kaçınmak için ekstra önlemler almak isteyebilirsiniz.





- Yedinci olarak, herkes için, kendinizi iyi hissetmiyorsanız, evde kalın ve doktorunuzu veya yerel sağlık uzmanınızı arayın. Belirtileriniz, nerede olduğunuz ve kiminle temas kurduğunuz hakkında bazı sorular soracaktır. Bu, doğru tavsiyeyi alamanıza, doğru sağlık kuruluşuna yönlendirildiğinize yardımcı ve başkalarına bulaştırmanıza engel olacaktır.





- Sekizinci olarak, hastaysanız, evde kalın ve ailenizden ayrı yerde yiyin ve uyuyun, yemek için farklı mutfak eşyaları ve çatal bıçak takımı kullanın.





- Dokuzuncu olarak, nefes darlığı geliştirirseniz, doktorunuzu arayın ve hemen bakım isteyin.





- Ve onuncu olarak, özellikle etkilenen bir ülkede veya toplulukta yaşıyorsanız, endişeli hissetmek normaldir ve anlaşılabilirdir. Topluluğunuzda neler yapabileceğinizi öğrenin. İşyeriniz, okulunuz veya ibadethanenizle nasıl güvende kalacağınızı tartışın.





Ghebreyesus, brifingi bitirirken “Şu anda en büyük düşmanımız virüsün kendisi değil. Korku, söylentiler ve lekeleme. En büyük varlıklarımızsa gerçekler, akıl ve dayanışmadır” dedi.