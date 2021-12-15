Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Omicron açıklaması

İlk olarak Kasım'da Güney Afrika'da tespit edilen varyant, pek çok ülkede vakaların artmasına yol açtı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da Covid-19'a yakalandı.

WHO Direktörü Ghebreyesus, ülkeler arasındaki aşı eşitsizliğine de dikkat çekti ve bazı ülkelerin üçüncü doz aşıları yaparken bazı ülkelerde toplumun önemli bir kısmının bir doz bile aşıya erişemediğini söyledi.





Pfizer/BioNTech aşısının iki dozu Omicron varyantı üzerinde, diğer varyantlara göre daha az etki gösteriyor.





Fakat etkideki bu azalma, üçüncü doz aşıyla bir miktar giderilebiliyor.





Covid-19'a karşı üçüncü dozun önemli olduğunu söyleyen Dr. Tedros, bunun bir öncelik meselesi olduğunu söyledi:





"Sıralama önemli. Ağır hastalanma riski düşük olan gruplara üçüncü doz yapılması, dünyanın başka yerlerinde hayati riski daha yüksek olan fakat aşıya henüz erişememiş kişilerin hayatını tehlikeye atıyor."