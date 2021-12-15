Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Omicron açıklaması /15 Aralık 2021 11:14

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Omicron açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün Omicron varyantının dünya çapında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayıldığı uyarısında bulundu.

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Çok sayıda mutasyon içeren bu varyant bugüne kadar 77 ülkede tespit edildi.

WHO Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise varyantın muhtemelen daha fazla ülkede bulunduğunu, bunun henüz tespit edilmediğini söyledi.

Ghebreyesus, varyanta karşı yeterince önlem alınmadığını vurguladı ve ekledi:


"Bu virüsün tehlikesini hafife aldığımızı görüyoruz. Omicron daha hafif bir hastalığa yol açıyor olsa bile, vakalarda yaşanacak büyük bir artış sağlık sistemlerinin tıkanmasına neden olabilir."

İlk olarak Kasım'da Güney Afrika'da tespit edilen varyant, pek çok ülkede vakaların artmasına yol açtı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da Covid-19'a yakalandı.

WHO Direktörü Ghebreyesus, ülkeler arasındaki aşı eşitsizliğine de dikkat çekti ve bazı ülkelerin üçüncü doz aşıları yaparken bazı ülkelerde toplumun önemli bir kısmının bir doz bile aşıya erişemediğini söyledi.

Pfizer/BioNTech aşısının iki dozu Omicron varyantı üzerinde, diğer varyantlara göre daha az etki gösteriyor.

Fakat etkideki bu azalma, üçüncü doz aşıyla bir miktar giderilebiliyor.

Covid-19'a karşı üçüncü dozun önemli olduğunu söyleyen Dr. Tedros, bunun bir öncelik meselesi olduğunu söyledi:

"Sıralama önemli. Ağır hastalanma riski düşük olan gruplara üçüncü doz yapılması, dünyanın başka yerlerinde hayati riski daha yüksek olan fakat aşıya henüz erişememiş kişilerin hayatını tehlikeye atıyor."
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