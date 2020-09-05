"Dünya Sağlık Örgütü'ne güvenim neredeyse sıfır"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Çin tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına ilişkin yorumda bulundu.







Radyo sunucusu Hugh Hewitt’in programında konuşan Pompeo, "Bütün dünya dikkatle ve ilgiyle bu aşıları incelemek ve aynı şekilde gerçek bilimsel kanıtlara sahip olduğumuzdan emin olmak zorunda, aynı şeyi bu aşıların satış ve dağıtımını yapan herkesten talep ediyoruz. DSÖ'ye olan güven düzeyim neredeyse sıfır, çünkü politik olarak değil, bilim temelinde hareket etmeliler" ifadelerini kullandı.





Pompeo ayrıca, Rusya ve Çin’in yapmaya çalıştığının tıpta veya epidemiyolojide atılım değil, siyasi ve diplomatik bir atılım olduğunu belirtti.