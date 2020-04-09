Samanyolu Haber /Ekonomi / Albayrak anladın sen onu! /09 Nisan 2020 14:04

Albayrak anladın sen onu!

Daha önce Türkiye'nin 2020 yılında yüzde 3 büyüyeceğini belirten Dünya Bankası son raporunda bambaşka bir ekonomik tablo ortaya koydu: "Türkiye'nin bütçe açığı patlayacak." Raporun Berat Albayrak'ın idare ettiği Hazine'nin mart ayında 41 milyar TL açık vermesinin hemen akabinde açıklanması manidar bulundu.

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SAMANYOLUHABER- Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına Türkiye'nin hazırlıksız yakalandığını belirten Dünya Bankası, 2020 yılına dair büyüme ve enflasyon tahminlerini değiştirdi.

Daha önce Türkiye'nin 2020 yılında yüzde 3 civarında büyüyeceğini tahmin eden Dünya Bankası, büyüme tahminini yüzde 0,5'e indirdi. 

Dünya Bankası bütçe açığında ise büyük artış öngörüyor. Bankanın tahminine göre bütçe açığının milli geliri (GSYH) oranı bu yıl yüzde 4,5'e yükselecek. 

Türkiye'nin risk primi (CDS) 650 seviyesine kadar yükseldi. 5 yıllık CDS, 2018 yılı ağustos ayında 714'e kadar çıkmıştı.

Söz konusu oran milli geliri 750 milyar dolar Türkiye'nin bu sene 223 milyar TL açık vereceği anlamına geliyor. 

MART AYINDA REKOR AÇIK

Mart ayında gelirlerin 50 milyar liraya kadar inmesinin etkisi ile Hazine 41 milyar TL açık vermişti. Hazine'nin Merkez Bankası'ndaki hesabı ise -44 milyar TL. Bütçe 2019 yılında 123,4 milyar TL'ye yükselmişti. 

Banka tüketici enflasyonunu (TÜFE) 2020 için yüzde 11'e yükseltti. Dünya Bankası'na göre enflasyon 2021'de yüzde 9'a, 2022'de ise yüzde 8,5'e gerileyecek.
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