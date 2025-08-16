Samanyolu Haber /Gündem / Dünya seyrediyor... Gazze de 24 saatte 11 kişi daha açlıktan öldü /16 Ağustos 2025 20:19

Dünya seyrediyor... Gazze de 24 saatte 11 kişi daha açlıktan öldü

İsrail’in soykırım uyguladığı Filistin’de açlık krizi tırmanıyor. Gazze’de sadece son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Bölgede 7 Ekim 2023’ten beri açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 108’i çocuk, 251’e çıktı. Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı ise 2 milyonu aştı! Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze’nin yüzde 88’ini yıkan İilsitin srail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi. İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze’ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısının 108’i çocuk, 251’e yükseldiğini kaydetti.

İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi’nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını belirtiyor.
2 milyon insan yerinden edildi

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze’de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.
