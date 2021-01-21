Dünya şoke eden hezimeti konuşuyor!

İspanya Kral Kupası 4'üncü turunda Real Madrid, 45'inci dakikada Eder Militao'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.





İkinci yarının 81'inci dakikasında Jose Solbes ile ev sahibi takım skora eşitliği getirdi.





Maçın normal süresi 1-1 sona erince uzatma dakikalarına geçildi.





Alcoyanolu futbolcu Ramon Lopez, karşılaşmanın 110'uncu dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Eksik olmasına rağmen ataklarını sürdüren ev sahibi takım 115'inci dakikada Juan Antonio Casanova Vidal'ın golüyle 2-1 öne geçti.





KUPA REKORTMENİ REAL MADRİD KRAL KUPASI'NA VEDA ETTİ





Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında skor değişmeyince kupa rekortmeni Real Madrid'i eleyen Alcoyano, kupada ilk 16'ya kaldı.





17 Ocak'taki final maçında Barcelona'yı mağlup eden Athletic Bilbao'nun kazandığı sezonun ilk kupası Süper Kupa'dan eli boş dönen Real Madrid, Kral Kupası'na da erken veda etti.





Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane hezimetin sorumluluğunu üstlendi.