Dünya Su gününde çok önemli bir çağrı

Tatlı su kaynakları dünya üzerindeki suyun %2 nokta 5’ini oluşturuyor.

Bu suyun %70’i ise kar ve buz kütlelerinde saklı..

kısacası Tatlı su ekosistemleri dünya yüzeyinin %1‘ini oluşturuyor.

Bugün dünyada 844 milyon insanın güvenli ve temiz suya erişimi yok.

2 nokta 7 milyar insan yılda en az 1 ay su kıtlığı görülen bölgelerde yaşamını sürdürüyor.

Bu yüzden yaşam kaynağımız “Su”yu korumak ve doğru kullanmak hayati önem taşıyor.Su yaşamın temeli, en hayati ihtiyaçlarımızdan bir tanesi





İnsanların içilebilir temiz suya erişiminde yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi ve su kaynaklarının korunması konusunda sosyal bilinç oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak ilan etti.

Bizler bu temel ihtiyaca en kolay ulaşan coğrafyalarda yaşıyoruz.

Peki ya bizim kadar şanslı olmayanlar?

Suya bu kadar kolay ulaşamayanlar ne yapıyor sizce?

UNICEF'e göre Dünya’da 844 milyon insan içme suyu sıkıntısı çekiyor.

144 Milyon insan su ihtiyacını su birikintilerinden karşılamak zorunda kalıyor.

Kirli sulara bağlı hastalıkları sebebiyle çeşitli bölgelerde can kayıpları yaşanıyori.

206 Milyon insanın suya erişimi en az yarım saat sürüyor.

Bunlar, sadece bir sayı veya istatistik değil, hepsi bir yaşam hepsi bir hayat.













Temiz su yerine kirli ve sağlıksız su kullanmak zorunda kalanları ise bir çok tehlike bekliyor.

Adeta zararlı bir mikroorganizma yuvası olan suların içilmesi ya da bu sularla yıkanan sebze ve meyvelerin çiğ ya da kabuğunun soyulmadan tüketilmesiyle mikroplar insan vücuduna geçiyor.

Sonunda tifo, kolera, dizanteri ve benzeri hastalıkların yanı sıra kirli su zehirlenmelerine de neden oluyor.

Afrika’da milyonlarca insan sağlıklı ve temiz suya erişemiyor.

Nüfusun artmasıyla 2030 yılında gıda talebinin %50 oranında, enerji ihtiyacının ise %60 oranında artması bekleniyor.





Afrika’da yaşayan insanlar suya ulaşabilmek için saatlerce yol katetmek zorunda kalıyor; ulaşılan su ise ancak yağmur sularının oluşturmuş olduğu çamurlu su, dere veya gölet gibi kirli su kaynakları oluyor.

Su temini için ailelerine destek olan çocuklar eğitimlerini aksatmak zorunda kalıyor.









TIME TO HELP Almanya derneği olarak biz bu soruna çözüm bulmak için temiz su projesi yürütüyoruz.

Derneğimiz ,başta Afrika olmak üzere bir çok ülkede su kuyuları açıyor.

Açılan kuyularla birlikte insanlar sağlıklı ve temiz suya ulaşıyor.

Kolay ulaşılan suyla birlikte insanların hayatı değişiyor, yaşam koşulları iyileşiyor.

Time To Help Almanya projenin başladığı 2012 yılından bu yana, halihazırda ihtiyaç sahibi binlerce kişiye bu şekilde içme suyu sağlıyor.

Açılan her su sistemiyle Afrika'da hayat yeniden yeşeriyor.

Temiz içme suyu ile birçok hastalık önleniyor, bölgede tarım ve sığır yetiştiriciliği gelişiyor , dışa bağımlılık azalıyor.

2020 yılında pandemi olmasına rağmen Time To Help Almanya olarak geçen yıllardan daha fazla su kuyusu açtık, bu kuyular sayesinde binlerce insan temiz suya kavuştu.





22 Mart Dünya Su Günü'nde siz de Time To Help Almanya aracılığıyla susuzluktan kuruyan dudaklara bir damla da siz olun.



