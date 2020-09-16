Dünya Ticaret Örgütü'nden ilk kez Trump yönetimine karşı karar





Böylece merkezi Cenevre’deki Dünya Ticaret Örgütü ilk kez Başkan Trump yönetiminin aralarında müttefik ve rakiplerinin da olduğu bir dizi ülkeye uyguladığı gümrük vergilerine karşı karar almış oldu.





Başkan Trump ise bir çok kez ABD’ye adil davranmadığı gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü’nü eleştirmişti.





Washington, 2018 yılında yaklaşık 200 milyar dolar değerinde Çin ithal ürününe uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25’e çıkartmıştı.



