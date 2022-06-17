Dünya Ticaret Örgütü'ne koronavirüs aşısı tepkisi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 12. Bakanlar Konferansı önceki gün sona erdi. DTÖ, konferansın ardından yönetimlerin yoksul ülkelerde kovid-19 aşılarının patentlerinin geçici olarak kaldırılması konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı. Ancak sağlık örgütleri ve insan hakları kurumları varılan anlaşmanın kısıtlı ve yetersiz olduğu görüşünde.Konuyla ilgili açıklama yayımlayan “Halkın Aşı İttifakı/The People’s Vaccine Alliance” Eş Başkanı ve Oxfam Eşitsizlik Politikası Başkanı Max Lawson varılan anlaşmayı “Hayatları değil, itibarları kurtarmayı amaçlayan teknokratik bir şekerleme” olarak nitelendirdi. Lawson, “Zengin ülkelerin DTÖ’deki tutumu son derece utanç vericidir. Avrupa Birliği, anlamlı bir fikri mülkiyet feragatine benzeyen her şeyi engelledi. İngiltere ve İsviçre müzakereleri herhangi bir metni daha da kötü hale getirmek için kullandı. ABD ise herhangi bir anlaşmanın etkisini sınırlamak üzere tasarlanmış kırmızı çizgilerle müzakerelerde sessizce oturdu” dedi.İlan edilen anlaşmanın dünyanın her yerde ve herkes için aşılara ve tedavilere erişimi sağlamak üzere çaresizce ihtiyaç duyulan geniş kapsamlı fikri mülkiyet feragati olmadığını vurgulayan Lawson, “AB, Birleşik Krallık, ABD ve İsviçre bu metni bloke etti. Bu sözde uzlaşma, gelişmekte olan ülkelerin belirli durumlarda patentleri geçersiz kılmaya yönelik mevcut haklarını büyük ölçüde yinelemektedir. Ve bu sınırlı hakkı bile halihazırda kovid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip olmayan ülkelerle kısıtlamaya çalışıyor. Zengin ülkelerin DTÖ’nün aşılar konusunda anlamlı bir anlaşma yapmasını engellemesi ve insanlar aşılar olmadan ölürken tedaviler konusunda harekete geçme sorumluluklarından kaçmaları utanç vericidir” dedi.