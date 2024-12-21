Samanyolu Haber /Gündem / Dünya tıp literatürüne geçmişti... İlklerin doktoruna korkunç tuzak /21 Aralık 2024 13:51

Dünya tıp literatürüne geçmişti... İlklerin doktoruna korkunç tuzak

Dünyanın ilk rahim nakli ve Türkiye'deki ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, internet dolandırıcılarının hedefi oldu. Ünlü cerrahın sesini yapay zekayla birebir kopyalayan dolandırıcılar, Özkan'ın sahte bir kremi övüyormuş gibi duyulduğu videoyu paylaştı. Özkan, yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekerek suç duyurusunda bulundu.

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Yapay zekayla hazırlanan ve genellikle dolandırıcılık için kullanılan sahte içerikler sosyal medyada giderek yaygınlaşırken, bu kez ülkenin en tanınmış cerrahlarından Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, bu dolandırıcıların hedefi oldu. Dünyanın ilk rahim nakli ve Türkiye'deki ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan'ın sesini yapay zekayla kopyalayan şahıslar, Özkan'ı sahte bir kremi övüyormuş gibi gösterdi. Ünlü cerrah kısa sürede yüz binlerce izlenen videoya yönelik suç duyurusunda bulundu.

Çalışmalarıyla tıp literatürüne giren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın daha önce verdiği bir röportajını alan dolandırıcılar, yapay zekayla sesini birebir kopyalayıp, sahte bir kreme övgüleri video haline getirip, paylaştı. Videoda Prof. Dr. Özkan, kremin her türlü ağrı ve vücuttaki sorunlara iyi geldiği ve ameliyatlara gerek olmadığı yönünde konuşma yapıyor. Prof. Dr. Özkan'ın konuşurken sesi ile dudak hareketlerinin farklı olduğu videonun, yüz binlerce kişi tarafından izlendiği dikkati çekti.

'YAPAY ZEKA ŞİDDETE DÖNÜŞMEYE BAŞLADI'

Videoyu fark edince hemen harekete geçtiğini ve gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Görünce çok sinirlendim ancak sakince harekete geçmem gerekiyordu. Şikayetçi oldum ama hukuki boyutta birçok açık olduğunu görünce eliniz, kolunuz kilitleniyor ve iyice sinirleniyorsunuz. Yapay zekayı artık iyice abarttık ve yapay zeka şiddetine dönüşmeye başladı. Bu bir şiddet" dedi.

'5 GÜNDÜR HALA KALDIRILAMADI'

Prof. Dr. Özkan, bu türden videolarda dolandırıcıların asıl amacının toplumun tepkisini ölçmek olduğunu tahmin ettiğini belirterek, "Bilinen etkide, bir kişinin sözünden insanların yola çıktığını düşünebiliyor musunuz? Bir kaos ortamından insanların nasıl çıkacağını düşünün. Aslında olmadan önlenmesi gerekiyor. Önlenmese bile anında müdahale edilebilir olması lazım. 5 gündür video hala kaldırılamadı. Yüzbinlerce izleyen olmuş. 100 bin kişiden 100 kişinin inandığını düşünseniz. Bu toplumsal gelecek için çok tehlikeli" diye konuştu.
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