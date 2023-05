Dünya Türkiye’deki cumhurbaşkanı seçimlerini böyle gördü

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye’deki seçim sürecini anbean takip eden dünya medyası, Erdoğan’ın seçim zaferine geniş yer ayırdı…



İngiliz haber ajansı Reuters, “Erdoğan, Pazar günü Türk seçmenin kendisine ülkeyi yönetmek için 5 yıl daha verdiğini söyledi ve ikinci turda tek kazananın Türkiye olduğunu söyledi” ifadesini kullandı.



Reuters’ın aboneleriyle paylaştığı haberde, Erdoğan’ın konuşmayı İstanbul’da otobüs üzerinde yaptığını dile getirdi.



AL-JAZEERA: ERDOĞAN GÜÇLÜ MOMENTUM ELDE ETTİ



Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera, “Türkiye’de devlet medyasına göre Erdoğan yeniden cumhurbaşkanlığını kazandı. Gergin bir ikinci tur geçirdi ve güçlü bir momentum elde ederek üçüncü dönemini kazandı” yorumunu yaptı.



Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50’yi geçemediğine dikkat çeken Al-Jazeera, “Erdoğan ülkeyi yönetme süresi bakımından ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü geride bıraktı” ifadesine yer verirken, Erdoğan destekçilerinin de Ankara’da sokaklara çıktığını belirtti.



LE MONDE FRANSA’DAKİ OYLARA DİKKAT ÇEKTİ



Fransa’nın köklü gazetelerinden Le Monde da resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın yaptı… Gelişmeleri anbean aktaran Le Monde, Fransa’dan çıkan sonuçları mercek altına aldı.



Gazete, “Şu an oyların sadece yüzde 35’i sayılmışken, oyların yüzde 64.5’i Erdoğan’a gitti. İlk turda Erdoğan’a çıkan oy yüzde 64.7 idi. İlk turda Kılıçdaroğlu’na verilen oy yüzde 33.63’tü” hatırlatmasına yer verdi.



BILD: ERDOĞAN KAZANDIĞINI İLAN ETTİ



Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild de internet sitesi üzerinden gelişmeleri anbean aktardı… Bild, “Oyların sayımı devam etmesine rağmen Erdoğan zaferini ilan etti” başlığını kullandı.



Oylamanın kıyasıya geçtiğine dikkat çeken Bild, “İstanbul ve diğer şehirlerde Erdoğan’ın destekçileri sokağa çıkarak kutlama yapıyor” ifadesini kullandı.



NY TIMES: CHP’DE SESSİZLİK HAKİM



New York Times, gün boyunca resmi internet sitesinden canlı anlatım yaparken, Erdoğan’ın resmi sonuçlar açıklanmamasına rağmen zafer kazandığına dikkat çekti.



Gazete, “Türkiye’nin en büyük ikinci muhalefet partisinin Ankara’daki genel merkezinde sessizlik var. Bina önünde kordon var ve dışarıda hiç destekçi yok. İçeride ise parti yetkilileri görünmüyor” gözlemine yer verdi.



THE GUARDIAN: O SÖYLEM ARTIK GERÇEK DEĞİL



İngiliz gazetesi The Guardian, “Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmene kendisine beş yıl daha ülkeyi yönetme fırsatını verdiği için teşekkür etti” ifadelerine yer verdi.



Erdoğan’ın kabaca yüzde 52 oy aldığına dikkat çeken gazete, “Türkiye’nin büyük şehirlerini kaybetmek Erdoğan’ın geriye gittiğini kanıtlamadı” yorumuna da yer verdi. Kılıçdaroğlu’nun Akdeniz sahillerinde ve sahil şeridinde başarılı bir performans sergilediğini belirten gazete, “Eskiden söylenen ‘İstanbul’u yöneten Türkiye’yi yönetir’ söyleminin artık gerçek olmadığı kanıtlandı” ifadesine yer verdi. The Guardian ayrıca Anadolu’da Erdoğan’ın büyük bir ağırlığı olduğunu da belirtti.



WALL STREET JOURNAL: SİYASET TARİHİNİN EN BÜYÜK SURVIVOR’I



ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, seçimlerle ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Gazetenin internet sitesi üzerinde yayınlanan makalede, “Erdoğan zaferini ilan etti ve resmi olarak da onaylanırsa, bu sonuçlar Erdoğan’ı modern siyaset tarihinin en büyük ‘survivor’ı (hayatta kalanı) olarak gösterecek” denildi.



Gazete, yüksek enflasyon ve deprem felaketine rağmen kazandığını, Nisan ayında sağlık sorunları yaşadığını hatırlatırken, muhalefetin de ilk kez bu kadar birlik halinde olduğunun altını çizdi.



BLOOMBERG: BATIYLA DAHA ÇOK SÜRTÜŞME OLACAK



ABD’nin saygın medya kuruluşlarından Bloomberg, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç hafta önce pek olasılık verilmeyen bir seçim zaferi elde etti. Bu sonuçlar batılı hükümetler ve uluslararası yatırımcılarla daha çok sürtüşme olabileceğini işaret ediyor” yorumunu yaptı.