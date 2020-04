Dünya Türkiye'deki kaosu konuşuyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin hiçbir hazırlık yapılmadan, halka bilgi vermeden 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilanı etmesi ve bunun sonucu olarak insanların alışveriş için panik halinde sokağa dökmesi Avrupa'da şaşkınlıkla karşılandı.







Almanya’da gazeteler “Türkiye’de Korona kaosu. Son dakika alışverişi için insanlar birbirini eziyor, kavgalar çıkıyor.” cümleleriyle "son dakika" yasağını manşetlerine taşıdı.





Bild Gazetesi, “Türkiye'de Korona kaosu. İstanbul Belediye Başkanı'nın (Ekrem İmamoğlu) bile haberi yok.” başlıklarını kullandığı geniş haberini manşete taşıdı.





SON ALIŞVERİŞ İÇİN HÜCUM







Gazete, “Türkiye aniden 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve büyük bir kaosa sebep oldu. İçişleri Bakanlığı'nın cuma akşamı geç saatlerde açıkladığı karar, büyükşehirlerde 48 saat boyunca evleri terk etme yasağı oldu." ifadelerini kullandı.





Haberde şöyle denildi. "Bunun üzerine insanlar Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde son alışverişlerini yapmak için sokaklara hücum etti. Alışveriş yapılan yerlerin, bankaların, içecek satan yerlerin önünde kuyruklar oluştu. Zaman zaman kavgalar çıktı."





İSTANBUL'U YÖNETİYOR, HABERİ OLMADI





Bild, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bile sokağa çıkma yasağını televizyondan öğrendiğine dikkati çekerek, haberinde İmamoğlu’nun şu mesajına yer verdi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu kritik karardan haberdar değiliz. Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. Bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul'da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz.”





“KORONA, TÜRKİYE VE ŞİDDET”





Nordkurier isimli gazete de “Koronavirüs, Türkiye, şiddet” etiketlerini kullanarak, gelişmeleri tüm sosyal medya hesaplarından duyurdu.





Gazete, “Kavgalar çıktı ve büyük kalabalıklar her yerde. Son dakika sokağa çıkma yasağı insanları sokaklara döktü.” diye yazdı.





İSTANBUL'DA EKMEK KAVGASI!





Türkiye'deki kalabalıkları ve insanların paniğini gösteren videolar ve fotoğraflar yayınlandı.





31 şehirde aniden sokağa çıkma yasağı kararı alınması ve 48 saat boyunca dışarı çıkılamayacağı kararını daha önceden haber alamayan insanların paniğe kapıldığına değinildi.





MERKUR: HAYATI KISITLAYAN KARAR





Merkur.de isimli çok takip edilen Alman internet sitesi, “Türkiye'de Korona krizi. 31 şehirde sokağa çıkma yasağı. İstanbul'da yoğun bakım yataklarının yüzde 80'i doldu.” diye yazdı.





Sağlık Bakanı ise yatakların yüzde 50'sinin dolu olduğunu açıklamıştı.





Gazete, Türkiye'deki son gelişmeleri an be an duyurdu ve Koronavirüs'e dair son sayıları aktardı. Almanya'dakinin aksine Korona'dan can verenlerin yaş oranlarının 60'larda olduğunu belirten gazete, “Erdoğan hükûmeti, hayatı kısıtlayan ağır kararlar aldı.” ifadelerini kullandı.





Gazete Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ın, “İstanbul'da 4 bin 700 yoğun bakım yatağı var, bunların yüzde 80'i doldu.” açıklamasına yer verdi.





TV'LER VE DİĞER ÜLKELER MEDYASI





Alman devlet televizyonu ARD, “Türkiye 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti” başlığıyla son dakika gelişmelerini duyurdu.





Aynı şekilde diğer yayın organları da konuyu gece yarısı manşetlerine taşıdı.





İsviçre, Avusturya, Fransa ve Hollanda basınında da ani gelen sokağa çıkma yasağı haberleri geniş yer buluyor.