Dünya üzerinde sigara içme oranı en yüksek seviyede

2019 yılında 8 milyon kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Sigara içenlerin üçte ikisinin Türkiye'nin de dâhil olduğu 10 ülkeden çıktığı tespit edildi.





The Guardian'da yer alan habere göre, tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırma 1990 yılından bu yana sigara içme alışkanlığı olanların sayısı 150 milyon artarak, kaydedilen en yüksek sayıya, 1.1 milyara ulaştı.





Araştırmaya göre, sigaraya yeni başlayanların yüzde 89'u 25 yaşında bağımlı oldu. Araştırmayı yürütenler, hükûmetlerin gençlerde sigaraya yönelmeyi azaltmaya odaklanması gerektiğini belirtti.





Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden araştırmacı Marissa Reitsma, bulgularla ilgili "Özellikle genç insanlar bağımlılığa karşı daha dayanıksız ve tütün epidemisi, yeni başlayanların sayısı ciddi oranda düşürülmezse yıllarca devam edecek." dedi.





"İçenlerin üçte ikisi Türkiye'nin de dahil olduğu 10 ülkeden"





Araştırmaya göre, dünyada sigara içen insanların üçte ikisi 10 ülkeden çıktı. Bu ülkeler Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, ABD, Bangladeş, Japonya, Türkiye, Vietnam ve Filipinler olarak kaydedildi.





2019 yılında sigara; 1.7 milyon kalp hastalığı ölümü, 1.6 milyon solunum yollarını sürekli daraltan akciğer hastalığı ölümü, 1.3 milyon bronş, akciğer kanseri ölümü ve yaklaşık 1 milyon inme ölümüyle bağlantılı bulundu. Eski araştırmalar, uzun süre sigara içenlerin en azından yarısının doğrudan sigara bağlantılı nedenlerle ölebileceğini, sigara içenlerin ömrünün içmeyenlerden 10 yıl daha kısa olabileceğini göstermişti.