Dünya yaşananları böyle okudu: 'Türkiye otokrasiye sürükleniyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakibi olarak görülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.





Dünya medyası, bu gelişmeyi Türkiye’de demokrasinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirirken, çok sayıda yabancı yayın organı İmamoğlu’nun tutuklanmasını "otoriterleşmenin yeni bir adımı ve muhalefeti susturmaya yönelik siyasi bir hamle" olarak yorumladı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Avrupa’dan ABD’ye, küresel basın organlarının manşetlerinde Türkiye, hukukun üstünlüğü ve muhalefetin durumu üzerinden yeniden sorgulandı.





BBC

Erdoğan'ın rakibinin tutuklanmasının ardından Türkiye'de şiddetli protestolar patlak verdi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli rakibinin resmen tutuklanıp yolsuzlukla suçlanmasının ardından Türkiye genelinde on binlerce kişi sokaklara döküldü.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Pazar günü yapılacak bir oylamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi bekleniyordu.





İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Pazar gecesi, ülkede son on yılın en büyük huzursuzluklarından biri yaşandı; protestoculara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi. Erdoğan, protestoları kınayarak CHP’yi “halkın huzurunu bozmak ve toplumu kutuplaştırmakla” suçladı.





REUTERS

İstanbul Belediye Başkanını tutuklandı, muhalefet ayakta





Mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana siyasi rakibi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yolsuzluk suçlamalarıyla yargılama öncesi tutukladı. Bu karar, ülkede son on yılın en büyük protestolarını körükledi.





İmamoğlu’nun cezaevine gönderilmesi kararı, ana muhalefet partisi, Avrupalı liderler ve yüz binlerce protestocu tarafından siyasi ve antidemokratik olarak eleştirildi.





Mahkemedeki gelişmeler yaşanırken, belediye başkanının karşı karşıya kaldığı baskıların, Erdoğan hükümetine karşı muhalefeti harekete geçirdiği gözlemlendi.





GUARDIAN

İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından dev protestolar





İstanbul mahkemesi, belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yolsuzluk suçlamalarıyla resmen tutukladı ve cumhurbaşkanlığına aday gösterildiği gün onu yargılama öncesi cezaevine gönderdi. Bu sırada on binlerce gösterici şehirde toplandı.





Türkiye’nin en büyük şehrinin belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi olan İmamoğlu, suç örgütü yönetmek, rüşvet, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzlukla suçlandı. Onlarca çalışanı ve belediye yetkilisiyle birlikte tutuklandı.





Polis, İstanbul’da beşinci gece üst üste belediye binası önünde toplanan öfkeli protestoculara biber gazı sıktı. İzmir’de, zırhlı TOMA araçlarıyla müdahale edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.





POLITICO

Erdoğan’ın ana rakibi tutuklanırken Türkiye tam bir otokrasiye sürükleniyor





Türkiye, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana siyasi rakibi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte otokrasiye doğru keskin bir adım attı. Bu adım, muhalefete yönelik büyük bir baskı dalgasının parçasıydı.





Laik kimliğiyle oldukça popüler olan ve İslamcı Erdoğan’ın yerine geçme olasılığı en yüksek aday olarak görülen İmamoğlu, NATO’nun önemli bir üyesi olan 86 milyonluk Türkiye’de demokrasiyi kurtarmak için kitlesel gösteriler çağrısı yaptı.





DEUTSCHE WELLE

İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde büyük protestolar





İstanbul'da, belediye başkanının cezaevine gönderilip görevden alınmasının ardından protestocular polisle çatıştı. Ekrem İmamoğlu'nun birkaç gün önce gözaltına alınması, Türkiye'de son on yılın en büyük hükümet karşıtı gösterilerini tetikledi.





NY TIMES

Türkiye, Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Belediye Başkanını görevden alıp hapse attı





İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmak üzere Pazar günü tutuklandı ve görevden alındı. Bu durum, Cumhurbaşkanlığına aday olması beklenen en güçlü rakibin etkisini azaltmış oldu.





İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri, hakkında yöneltilen yolsuzluk suçlamalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana rakibini saf dışı bırakmak için kurgulanmış bir hamle olduğunu söylüyor.





Mahkeme, İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanana kadar cezaevinde kalmasına hükmetti. Devlet savcıları, onun bir suç örgütü yönettiğini, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve belediyedeki diğer mali usulsüzlükleri organize ettiğini iddia ediyor.





FRANCE 24

Türkiye'de siyasi çalkantı: İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu tutuklandı ve görevden alındı





Mahkeme, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yolsuzluk suçlamalarıyla resmen tutukladı ve yargılama sonuna kadar cezaevine gönderilmesine karar verdi. İmamoğlu, bir baskın sonrası gözaltına alınmıştı.





LE MONDE

Türkiye: Mahkeme, kitlesel protestoların ortasında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi





Mahkeme, 23 Mart Pazar günü, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi. Karar, çevik kuvvetle yaşanan sert çatışmalarla sonuçlanan dördüncü protesto gecesinin ardından geldi. Karar, İmamoğlu’nun avukatları tarafından da doğrulandı; AFP’ye yaptıkları açıklamada karara itiraz edeceklerini belirttiler.





EURONEWS

İmamoğlu'nun tutuklanması, Türkiye’de son on yılın en büyük protestolarını tetikledi





Türk mahkemesi, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmak üzere resmen tutukladı ve cezaevine gönderdi.





İmamoğlu, geçtiğimiz hafta evine düzenlenen bir baskının ardından gözaltına alınmıştı. Bu gelişme, Türkiye’de son on yılın en büyük sokak protestolarını tetikledi. Aynı zamanda demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusundaki endişeleri derinleştirdi.





Onun hapse atılması, bir sonraki cumhurbaşkanlığı yarışının güçlü adaylarından birinin devre dışı bırakılması yönünde siyasi bir hamle olarak görülüyor. Seçimlerin 2028’de yapılması planlanıyor.





ECONOMIST

Cumhurbaşkanı Erdoğan rakibini hapse, Türkiye demokrasisini tehlikeye attı





Mart’ın 23’ünde İstanbul belediye binası önündeki meydanı dolduran kalabalıklar, Türk muhalefetinin yıldız politikacısı Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.





CHP’ye göre, yaklaşık 15 milyon seçmen, İmamoğlu’nu partinin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını onayladı. Ancak bu bir kutlama değildi. Destekçilerin tezahürat yaptığı adam artık parmaklıklar ardındaydı.