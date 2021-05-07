Samanyolu Haber /Dünya / Dünya yeni varyantlara hazırlanıyor: Avustralya sınırları 2022 sonuna kadar kapattı /07 Mayıs 2021 12:06

Dünya yeni varyantlara hazırlanıyor: Avustralya sınırları 2022 sonuna kadar kapattı

Avustralya sınırları 2022 yılında da yabancılara kapalı kalabilir. Ticaret ve Turizm Bakanı, nüfusun büyük bir bölümü Covid-19'a karşı aşılansa bile sınırların 2022'nin sonlarına kadar ziyaretçilere kapalı olmasının planlandığını duyurdu.

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Söz konusu karar dünya genelinde artan vakalar ve özellikle Hindistan'da ortaya çıkan yeni varyantlar sonrasında geldi.

"Sınırlar gelecek yılın ikinci yarısının ortasında açılabilir"

Ticaret ve Turizm Bakanı Dan Tehan yaptığı açıklamada, "Sınırların yeniden ne zaman açılacağını "belirlemek çok zor. En iyi tahmin gelecek yılın ikinci yarısının ortasında olacaktır" dedi.

Avustralya, salgının bulaşımını engellemek amacıyla Mart 2020'den bu yana kendi vatandaşları, ülkeye yerleşmiş yabancılar ve aileleri ile özel izin verilen kişiler haricinde sınırlarını yabancılara kapattı.

Aynı şekilde, Avustralya vatandaşlarının da ülke dışına çıkması için izin alınması gerekiyor. Ayrıca 14 günlük karantina izolasyonu uygulaması da sürmekte.

Avustralya'da salgının başlangıcından bu yana vaka sayısı 29 bin 893 ve can kaybı ise 910 olarak kayıtlara geçti.


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