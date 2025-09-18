Dünya yıldızları Filistin için sahnede: Bağış topladılar





‘BU TOPRAKLARDA YAŞAMAK İÇİN SEBEPLER VAR’





FIFA VE UEFA’YA TEPKİ GÖSTERDİ

İngiliz müzisyen Brian Eno tarafından Londra’daki OVO Arena Wembley’de düzenlenen ve 12 binden fazla kişinin katıldığı “Together for Palestine” (Filistin için bir arada) konserinde dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Filistinli sanatçılar da sahne aldı.Bilet satışlarından yaklaşık 500 bin sterlin gelir elde edildiği tahmin edilirken, sunucu Jameela Jamil saat 22’ye kadar konserden yaklaşık 1,5 milyon sterlin bağış toplandığını duyurdu.Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese dahil çok sayıda isim de etkinlik kapsamında konuşmalar yaptı.Albanese, İsrail’in, Filistin’de yıkmaya, öldürmeye ve toprak işgal etmeye devam ettiğini söyledi.Ünlü aktör Richard Gere ise yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve destekçilerinin gitmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Gazze’de neler olup bittiğini her gün görüyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. İnsanların bu çağda böyle davranması mümkün mü? Ama bunu değiştirmenin yolu topluluktan geçiyor” şeklinde konuştu.İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, etkinlikte Filistinli şair Mahmud Derviş’in “Bu topraklarda yaşamak için sebepler var” şiirini seslendirdi.Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona ise FIFA ve UEFA’nın İsrail’in müsabakalara katılmasına izin vermesini kınayarak, “Rusya, Ukrayna’da savaş başlattıktan dört gün sonra FIFA ve UEFA Rusya’yı men etti. Şimdi ise Uluslararası Af Örgütünün soykırım olarak tanımladığı olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor.” dedi.Konserden elde edilen gelirler Gazze’de insani yardım çalışmaları yürüten Filistinli örgütlere bağışlandı.Öte yandan aralarında Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem’in de bulunduğu çok sayıda sanatçı, konser öncesinde yayımlanan videoda Filistin’e destek çağrısında bulundu.