Dünya yörüngesindeki uyduların yüzde 25'i Elon Musk'ın kontrolünde









Independent Türkçe'nin haberine göre, bu hafta hava koşulları uygun olursa bir Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden, 60 Starlink uydusundan oluşan en yeni grubu da yörüngeye gönderecek ve böylece yörüngedeki toplam Starlink uydu sayısı toplamda binin üzerine çıkaracak. Bu, Musk'ın dünya yörüngesindeki uyduların çeyreğine sahip olacağı anlamına geliyor.





Starlink 17 diye adlandırılan görev, SpaceX'in Dünya'ya yüksek hızlı internet sağlamak için 40 bin kadar uydudan oluşan bir takım uydu kurma planından oluşuyor.