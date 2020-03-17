Samanyolu Haber /Dünya / Dünya zenginleri 2.5 ayda bir trilyon dolar kaybetti /17 Mart 2020 12:12

Dünya zenginleri 2.5 ayda bir trilyon dolar kaybetti

Dünyanın en zengin insanların servetlerinin, 2020 başından bu yana toplamda yaklaşık 1 trilyon dolar küçüldüğü belirtildi.

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Bloomberg, koronavirüsün hızla yayılması ile ilgili endişelerin küresel piyasalar üzerinde güçlü etkiye sahip olduğunu yazdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, koronavirüs yüzünden Avrupa’dan girişlere 30 günlük yasak getirildiğini duyurduktan sonra ABD borsaları yüzde 9.5-10, Avrupa borsaları da yüzde 11-16 düşüş yaşadı.

Haberde, “Perşembe günü, dünyanın en zengin 500 insanı 331 milyar dolar kaybetti, bu da Bloomberg Billionaires Index’in (BBI) 8 yıllık tarihinin en büyük günübirlik düşüşü oldu. Bu, toplam yıllık zararı 950 milyar dolara ulaştırdı” dendi.

Böylece yıl başından bu yana dünyanın en zengin insanları toplam sermayelerinin yüzde 16’sını kaybetti. Örneğin, Fransız işadamı Bernard Arnault, 9.5 milyar dolar kaybetti, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’in serveti ise 8.1 milyar dolar küçüldü.

Rusya’nın en zengin insanları da toplamda 15 milyar dolar kaybetti.
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