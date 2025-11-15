Dünyaca ünlü 600 ekonomistten 'Servet eşitsizliği tehlikesı uyarısı' geldi





IPCC MODELİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Ekonomistler, mektubu daha eşit ve kapsayıcı bir dünya inşa etmenin hayati bir ilk adımı olarak nitelendirerek, G20 liderlerinden Uluslararası Eşitsizlik Paneli’nin kurulmasını desteklemelerini talep etti.





2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu ve eski ABD Hazine Bakanı ile eski Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen da dahil olmak üzere 600’den fazla ekonomist ve birçok uzman, G20 liderlerine aşırı servet eşitsizliklerini ele almak amacıyla uluslararası bir panel kurulması çağrısında bulundu.Ekonomim’in haberine göre uzmanlar, mektupta modern toplum üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını düşündükleri servet eşitsizliğiyle mücadele için, Birleşmiş Milletler’in İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli (IPCC) modeline benzer bir yapının oluşturulmasını talep etti. Mektupta, ekonomik eşitsizliğin hem demokrasiler hem toplum güveni hem de küresel politikalar üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığı vurgulandı.Uzmanlar, yüksek ekonomik eşitsizlik seviyelerinin ekonomilerden demokrasilere ve gezegenin hayatta kalmasına kadar insan yaşamının her yönü üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.Mektupta, yeni kurulacak Uluslararası Eşitsizlik Paneli’nin IPCC gibi tarafsız ve bilim temelli değerlendirmeler sunacağı ve dünyanın dört bir yanından ekonomistlerin, bilim insanlarının ve eşitsizlik uzmanlarının çalışmalarını bir araya getireceği belirtildi.Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Birleşmiş Milletler tarafından kurulan, iklim değişikliği konusunda en güvenilir bilimsel bilgileri toplayıp değerlendiren küresel bir organdır. Kendisi araştırma yapmaz, ancak dünya çapındaki uzmanların çalışmalarını bir araya getirerek, siyasi etkiden bağımsız, tarafsız ve bilimsel raporlar hazırlar. Uluslararası Eşitsizlik Paneli için bu modelin istenmesinin nedeni, eşitsizlik konusuna da aynı bilimsel otorite ve güvenilirliği kazandırmaktır.