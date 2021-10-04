Samanyolu Haber /Gündem / Dünyaca ünlü banka açıkladı: Kavcıoğlu'ndan 3 indirim daha geliyor /04 Ekim 2021 17:24

Dünyaca ünlü banka açıkladı: Kavcıoğlu'ndan 3 indirim daha geliyor

TÜİK'in enflasyon açıklamasının ardından dünyaca ünlü Barclays Bankası, Türkiye hakkındaki tahminlerini güncelledi. Banka, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun 3 kez daha faiz indireceğini öne sürdü.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), eylül ayında enflasyonunun yüzde 1,25 arttığını duyurmasının ardından yıllık enflasyon yüzde 19,58'e çıktı. Enflasyon rakamının açıklanmasının ardından dünyaca ünlü bankalar Türkiye hakkındaki ekonomik beklentilerinde güncellemeye gitti.

Naci Ağbal'ın ardından politika faizini üst üste sabit tutan  Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Eylül ayında indirim kararı almıştı. Dolardaki artış ve enflasyondaki yükseliş, yeni faiz indirimlerinin gerçekleşme ihtimalini düşürürken,  İngiltere merkezli Barclays Bankası, 3 faiz indiriminin daha gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı çeken Barclays Bankası, TCMB'nin faizlerde ekim, kasım ve aralık aylarında art arda 75'er baz puanlık indirim yapacağı tahmininde bulundu.

Barclays'in tahminine göre, yüzde 18 olan para politika faizinin yıl sonunda yüzde 2.25 puanlık indirimle, yüzde 15.75 olacağını kaydetti.

Banka, Türkiye'de tüketici fiyatlarının ölçümünde kullanılan iki 'kritik' temel ölçümün eylül ayında artış kaydettiğini söylerken bugün açıklanan resmi veriler ışığında manşet enflasyonun yıllık yüzde19.6 seviyesinde olduğuna işaret etti.
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