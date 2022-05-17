Dünyaca ünlü bankadan kıdemli çalışalarına istediği kadar izin imkanı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, kıdemli personeline istedikleri kadar izin imkanı sunacağını duyurdu. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, kıdemli personeline istedikleri kadar izin imkanı sunacağını duyurdu.





Firmanda yapılan açıklamada, "Şirket olarak çalışanlarımıza refah ve dayanıklılığı desteklemek için farklı avantajlar ve teklifler sunma konusunda kararlıyız" dendi.





Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:





"Kariyerlerinin her aşamasında çalışanlarımızla ilgilenmeye ve ortaklarımızın, genel müdürlerimizin deneyimlerine odaklanmaya devam ederken, dinlenmeyi de teşvik etmek için tasarlanmış küresel tatil programımızda iyileştirmeler ve değişiklikler yapmaktan memnuniyet duyuyoruz."









Yatırım bankası Goldman Sachs, kıdemli personelinin istediği kadar izin yapmasına izin vereceğini açıkladı. Bankanın 'dinlenmeyi ve enerji toplamayı' teşvik etmek için tasarladığı yeni 'esnek tatil' planı kapsamında ücretli izinlerde herhangi bir üst sınır olmayacak.