Samanyolu Haber /Gündem / Dünyaca ünlü bankadan kıdemli çalışalarına istediği kadar izin imkanı /17 Mayıs 2022 21:47

Dünyaca ünlü bankadan kıdemli çalışalarına istediği kadar izin imkanı

Son dönemde farklı ülkelerde konuşulan çalışma koşullarını esnetme durumuyla ilgili yeni bir adımın da çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs yönetiminden gelebileceği ifade edildi. Banka yönetiminin kıdemli çalışalarına istediği kadar izin kulanma imkanı sağlayacağının konuşulduğu aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, kıdemli personeline istedikleri kadar izin imkanı sunacağını duyurdu.

Yatırım bankası Goldman Sachs, kıdemli personelinin istediği kadar izin yapmasına izin vereceğini açıkladı. Bankanın 'dinlenmeyi ve enerji toplamayı' teşvik etmek için tasarladığı yeni 'esnek tatil' planı kapsamında ücretli izinlerde herhangi bir üst sınır olmayacak.

Firmanda yapılan açıklamada, "Şirket olarak çalışanlarımıza refah ve dayanıklılığı desteklemek için farklı avantajlar ve teklifler sunma konusunda kararlıyız" dendi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Kariyerlerinin her aşamasında çalışanlarımızla ilgilenmeye ve ortaklarımızın, genel müdürlerimizin deneyimlerine odaklanmaya devam ederken, dinlenmeyi de teşvik etmek için tasarlanmış küresel tatil programımızda iyileştirmeler ve değişiklikler yapmaktan memnuniyet duyuyoruz."


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