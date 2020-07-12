Samanyolu Haber /Gündem / Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Amitabh Bachchan Covid-19'a yakalandı /12 Temmuz 2020 10:22

Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Amitabh Bachchan Covid-19'a yakalandı

Hastaneye kaldırılan Bachchan 'Son 10 gün içinde bana yakın olan ve temasta bulunan herkes lütfen test yaptırsın' çağrısı yaptı.

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Hint sinemasının dünyaca ünlü ismi Amitabh Bachchan Coronaviruse (Covid-19) yakalandı.

Bachchan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Bachchan, “Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastaneye kaldırıldım. Hastane yönetimi konu ile ilgili bilgilendirildi. Aileme ve çalışanlarıma Coronavirus testi yapıldı ve sonuçlar bekleniyor. Son 10 gün içinde bana yakın olan ve temasta bulunan herkes lütfen test yaptırsın” dedi.

Bachchan, Hint sinemasının yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor. Ünlü aktör 50 yıllık kariyeri boyunca 180 filmde rol aldı.
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