Dünyaca ünlü dergi: Türkiye'nin SU35 alımı çok yakın

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması sonrası ABD Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Yeni nesil savaş uçağı arayışındaki Türkiye'nin Rusya'dan SU-35 ve SU-57 modeli uçakları alabileceği konuşulmuştu.







Ahvalnews.com'un dünyanın sayılı savunma sanayi ve teknoloji dergilerinden olan Defense News'ten aktardığına göre Türk yetkililere dayandırılan haber, Türk ve Rus makamların Su-35 savaş uçaklarının alımı için yoğun bir müzakere süreci içinde olduğunu aktarıyor. Türk yetkili, "Bir anlaşma çok uzak ihtimal gibi görünmüyor" dedi.





1986 yılında kurulan ve o günden beri hem dergi formatında hem de internet sitesi üzerinden yayın yapan Defense News, Türkiye ile Rusya arasında Su-35 savaş uçaklarının satışı ile ilgili yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olduğunu yazdı.





Defense News’e konuşan Türk yetkililer görüşmenin detaylarını verdi.





İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Türk yetkili, “Görüşmeler oldukça olgunlaştı. Bir anlaşma çok uzak gözükmüyor” dedi. Türk yetkilinin tedarik ve satın alma departmanında üst düzey bir pozisyonda görev aldığı belirtildi.





Airporthaber'in aktardığı bilgilere göre anlaşmaya varılması durumunda Su-35’ler, Ağustos ayında Türkiye’ye teslim edilen S-400’lerden sonra en kritik ikinci alım olacak.





Türk yetkili henüz müzakerelerin devam ettiğini ve son rakamın değişeceğini açıklarken Türkiye’nin iki filo yani yaklaşık 48 Su-35 satın alabileceğini söyledi.





Ankara’da hava sanayinde uzmanlaşan bir yetkili, “Moskova muhtemelen uçak başına yaklaşık 50 milyon dolar ile 70 milyon dolar isteyecektir. Bu Su-35 anlaşmasının Ruslar için stratejik değeri var. Moskova bu sebeple Ankara’dan, S-400 anlaşmasında olduğu gibi daha uygun bir fiyat isteyebilir” dedi. Türkiye iki S-400 hava savunma sistemi için 2.5 milyon dolar ödemişti.



