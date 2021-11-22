Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyaca ünlü ekonomist, Türkiye'nin enflasyonunu hesapladı /22 Kasım 2021 11:04

Dünyaca ünlü ekonomist, Türkiye'nin enflasyonunu hesapladı

Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, Türkiye'nin enflasyonunu yüzde 58,75 olarak hesaplayarak, "Bu durum, 'Başkan' Erdoğan ve TCMB'nin gündelik aldatmacasından daha fazladır" dedi.

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Türk sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği, Johns Hopkins üniversitesinden ekonomist Prof. Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye enflasyonu hakkındaki araştırmasını yayımladı.

Hanke'in araştırmasına göre; Türkiye'deki enflasyon, açıklanan resmi verilerin 3 katı. "Türkiye'nin enflasyonunu yüzde 58,75 olarak ölçüyorum, bu [TCMB'nin açıkladığı] sahte resmi oranın neredeyse 3 katı" diyen Steve Hanke, "Erdoğan ve TCMB'nin gündelik aldatmacasından daha fazladır" ifadelerini kullandı.

Hanke, sosyal medyadan paylaştığı grafiğe şu notu ekledi:

"TCMB, Türkiye'nin resmi ekim ayı enflasyonunu yüzde 19,89 olarak açıkladı. Bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Yüksek frekanslı verileri ve PPP ilkelerini (Kamu özel işbirliği modeli) kullandığımda Türkiye'nin enflasyonunu yüzde 58,75 olarak ölçüyorum, bu [TCMB'nin açıkladığı] sahte resmi oranın neredeyse 3 katı. Bu durum, başkan Erdoğan ve TCMB'nin gündelik aldatmacasından daha fazlası."


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