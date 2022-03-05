Dünyaca ünlü futbolcu Müslüman olduğunu açıkladı!

Futbol yıldızı Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu açıklarken "İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim." dedi.





Dünyanın en çok tanınan futbolcuları arasında bulunan Hollanda’da Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Brezilya'da Botafogo forması giyen İtalya’nın köklü ve büyük futbol kulüplerinden Milan’da da uzun yıllar futbol oynayarak buranın yıldızı olan Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu kendi sosyal medya hesabından duyurdu









İSLAM’A KATILMAMI KUTLAYAN HERKESE TEŞEKKÜ EDERİM

Bu mutluluğunu Instagram hesabında "İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim." Sözleriyle paylaşan Seedorf eşine de"Bana İslam'ı tanıtan ve öğreten eşim Sophia'ya özellikle teşekkür ederim." Diye yazdı.





Müslüman olması dolayısıyla yeni bir isim kullanmayacağını belirten Seedorf, ebeveynlerinin verdiği ismi kullanmaya devam edeceğini aktardı.