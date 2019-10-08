Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimoviç’in heykeli dikildi

Dünya’nın önde gelen golcülere arasında gösterilen Zlatan İbrahimoviç’in 2.7 metrelik dev heykeli Malmö meydanına büyük bir kalabalık eşliğinde dikildi.





Zlatan İbrahimoviç’in Malmö’deki Stadiontorget Meydanı’na dikilen heykel, törenle açıldı. Törene, kariyerine ABD’nin Los Angeles Galaxy takımında devam eden Ibrahimovic’in yanı sıra İsveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Hakan Sjostrand, heykeltıraş Peter Linde ve ünlü futbolcunun 10 bine yakın hayranı katıldı.







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NEWYORK’A GİDERSENİZ ÖZGÜRLÜK, İSVEÇ’E GİDERSENİZ İBRAHİMOVİÇ HEYKELİ







38 yaşındaki golcü, yaptığı konuşmada, memleketi Malmö’de heykeli bulunmasının büyük onur olduğunu belirterek, “Nereye gidersem gideyim İsveç’i temsil ediyorum. İsveç benim evim. Ne yaparsam yapayım İsveç için Malmö için yapıyorum, Malmö benim evim. New York’a giderseniz özgürlük heykeli, İsveç’e giderseniz Zlatan heykeli.” ifadelerini kullandı.





HEYKEL BRONZDAN YAPILDI BOYU 2,7 METRE





Böyle bir projede çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren heykeltıraş Peter Linde ise bronzdan yapılan 2,7 metre boyundaki heykel için çalışmanın çok eğlenceli olduğunu söyledi. Heykel 550 bin krona (yaklaşık 216 bin lira) mal olurken, yıllık bakımına da 15 bin kron (yaklaşık 8 bin 700 lira) harcanacağı bilgisi verildi. Zlatan İbrahimoviç heykelle birlikte poz verdi. Taraftarları selamlayarak onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından milli takım kariyerini noktalayan Ibrahimovic, İsveç formasıyla çıktığı 116 maçta 62 gol attı.