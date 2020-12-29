Ünlü Hacker grubu Erdoğan'ın paralarını deşifre etti

Anonymous grubu kimdir?

Siber saldırılarda, 'hacking' yaparak eylemler gerçekleştirdiği için "hacktivist" olarak tanımlanan grubun bilinen bir lideri ya da yüzü yok. Çok kalabalık bir grup olduğu gerekçesiyle kendilerine "lejyon" diyorlar.



Merkezi bir teşkilatlanması ya da emir komuta zinciri olmadığı için, herkes bu gruba üye olduğunu duyurup bir parçası olarak çalışmaya başlayabilir.





Bu da, tüm üyelerin farklı öncelikleri olabileceğini ve grubun tek bir gündemi ya da hedefi olmadığını gösteriyor.





Ancak genel hatlarıyla aktivist olan grup üyeleri, "görevi kötüye kullanmak, adil olmamak" gibi konularda suçladıkları kişileri ya da kurumları hedef alıyor ve eylemlerini herkesin görebileceği, duyabileceği şekilde yapıyor.





Örneğin bu kişi ya da kurumların internet sitelerini ele geçiriyor ya da kendi sistemlerinden çıkarıyor.





Sembolleri ise Guy Fawkes maskesi. Maske, Alan Moore'un V for Vendetta isimli romanıyla popüler olmuştu. Romanda faşist ve baskıcı bir iktidara karşı savaşan devrimci bir anarşist bu maskeyi kullanıyordu.