Dünyaca ünlü ilahiyat profesörü Esack ”Gülen’in İnsani Mirası”nı yazdı

Hizmet hareketinin eğitim ve toplumsal dayanışma alanındaki katkılarına vurgu yapan Prof. Dr. Farid Esack, Gülen’in vizyonunun 160 ülkede olduğu gibi Güney Afrika’da da ilham kaynağı olduğuna işaret etti. İşte TR724'ün haberi nde yer alan o yazı:









Fethullah Gülen’in insani mirası





“Aç herkese açabildiğin kadar sîneni, ummanlar gibi olsun! İnançla geril ve insana sevgi duy; kalmasın alâka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül..!”— Fethullah Gülen





Muhammed Fethullah Gülen (1941 doğumlu), eğitim, fedakar hizmet ve dinler arası diyaloga onlarca yıldır bağlılık gösteren bir İslam alimi, vaiz ve sosyal savunucuydu. Hizmet Hareketi’nin lideriydi ve bu da onu dünyanın en etkili Müslüman liderlerinden biri yaptı ve 20 Ekim 2024’te Amerika Birleşik Devletleri’nde sürgünde vefat etti.





Konuşan kişiye bağlı olarak, hem yerildi hem de yüceltildi. Gülen ve hareketi, Türkiye, Türk diasporası ve Güney Afrika dahil birçok ülkedeki eğitim ve sosyal hizmetler üzerinde silinmez bir iz bıraktı.





Olağanüstü hayatının, yazılarının ve çalışmalarının gidişatını takip etmek kolaydır. Yine de, onun hakkında çevrimiçi olarak yazılanların çoğu, hem sosyal medyanın sığlığını hem de anlatıları yaratma ve kontrol etme gücünü ortaya koyan basitleştirilmiş, özensiz terimlerle ifade edilmiştir. “İslamcı”, “terörist” ve “tarikatçı” gibi incelenmemiş terimler, en gürültülü vuvuzelalarla yükseltilerek ortalıkta dolaşıyor ve hepsi de onun karşı koymaya cesaret ettiği güçlü bir rejim tarafından finanse ediliyor.





Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarının ilk aşamasında, Gülen onun siyasi manifestosunu hareketinin fikir ve değerlerini ilerletmek için yararlı bir kanal olarak görüyordu. Ancak iktidara geldikten sonra bu manifestolar ve sloganlar hızla zayıfladı ve bu nedenle Gülen’in Erdoğan’a yönelik eleştirileri arttı.





Erdoğan’ın 21. yüzyılda mutlakiyetçi bir sultana dönüşme süreci, 1000 odalı bir saray inşa etme planları —ki Gülen, bunu İslam’a aykırı bularak eleştirmiş, ancak Erdoğan projeyi tamamlamıştı — ve ailesinin mali yolsuzluk iddialarını soruşturan savcıları görevden alması, Gülen’in öfkesini körükleyen unsurlar arasındaydı. Erdoğan, geçmişte birçok despot sultanın karşı karşıya kaldığı eski bir sorunla yüzleşmek zorunda kalmıştı: “Kim kurtaracak beni, haddini aşan bu sıkıntılı din adamından?”





Mükemmel fırsat 2016’da bir “darbe” girişimiyle geldi. (Akademik bilim insanları arasında, bunun gerçek bir darbe mi yoksa Erdoğan’ın destek toplamak için planladığı bir gösteri mi olduğu konusunda jüri hala kararsız.) Gülen ve liderliğini yaptığı hareket sorumlu tutuldu.





Erdoğan’ın Hizmet Hareketi’nin fikirleriyle özdeşleşen ve cumhurbaşkanının boğazına takılan herkesi tasfiyesi hızlıydı. Akademisyenler, gazeteciler, memurlar ve hakimler de kurtulamadı. Mülklere el koyma, hapsetme, sürgündekilerin yasadışı iadesi, işkence – diktatörlerin kullanabileceği tüm olağan silahlar ortaya çıkarıldı.





Gülen “darbeyi” kınamasına rağmen, rejimin propaganda makinesi tam hızda ilerledi ve Gülen ve Hizmet Hareketi’ni tartışmalı hale getirmek için eski ve yeni söylemleri kullandı. “Şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali”, “İslamcı-köktendinci”, “tarikatçı”, “bir kanser” ve “bir hamamböceği” oldu.





Onun vefatıyla, Türkiye’de bir ölüm haberi aldığında standart Müslüman ifadesini (“Elbette Allah’tan geldik ve Allah’a döneceğiz”) söyleyen herkes hapse atılıyor. Bu, İsrail’de Filistinlilerden insan olarak bahsetmeye benziyor.





“Hizmet Hareketi hakkında açık ve yasal olarak samimi bir konuşma yapmak imkansız hale geliyor. Tutkulu bir şekilde kınama dışında herhangi bir şey ihanetin ta kendisi olabilir.”





Gülen, İslam’ın kamusal alanda varlığının savunucusuydu ve bunun ideal bir toplumun oluşumu için çok önemli olduğunu savunuyordu. Bu onu bir “İslamcı” mı yapıyordu?





Doğuştan Türk ve Müslüman olan Gülen’in bakış açısı buydu. Ancak İslam’a devletten bağımsız bir yaklaşım için sürekli olarak savundu.





“Devletin görevi dindar bir nesil yetiştirmek olamaz. […] Bu, farklı düşünenlere belirli bir görüşü dayatmak anlamına gelecektir.” Tüm dini geleneklerin, özellikle İbrahimî olanların, bu kamusal varlığa sahip olmasını savundu ve Türkiye’deki tarihi Hristiyan kiliselerinin Müslümanlaştırılmasına karşı çıktı.





Gülen’in iyi belgelenmiş yazılı eserleri ve konuşmaları, inancından, sadeliğinden, ahlaki değerlerinden, adalet çağrılarından ve Türk toplumu için yol gösterici olarak arzuladığı manevi temellerden derinden etkilenen bir kişiye tanıklık ediyor. (Hiçbir mülk veya servet bırakmadan sade bir hayat sürdü.) Bu değerler, milyarlarca doları yerleşik adaletsizliğe döken sistemik ekonomik güçlerin daha kapsamlı bir eleştirisi eşliğinde olmaksızın kişisel yollarla dile getirildi. Ancak bu değerlerin toplumsal olarak somutlaştırılması, onu Erdoğan’ın AK Parti gibi partilerin siyasi eğilimlerini desteklemeye yöneltti; bu partilerin manifestoları idealleri için en iyi vaadi gösteriyordu.





Gülen’in iyi belgelenmiş yazılı eserleri ve konuşmaları, inancı, sadeliği, ahlaki değerleri, adalet çağrıları ve Türk toplumu için rehber olarak arzuladığı ruhsal temellerle derinden etkilenen bir kişiyi tanık eder. (Sade bir yaşam sürdü ve geride hiçbir mal veya servet bırakmadı.) Bu değerler, daha geniş bir sistemik ekonomik eleştiri olmaksızın kişisel şekillerde ifade edildi; bu eleştirinin, adaletsizliği pekiştiren milyarlarca doları akıtan güçlerle ilgili olmadığı görülmektedir. Ancak, bu değerlerin sosyal somutlaşması, onu Erdoğan’ın AK Parti’si gibi partilerin siyasi eğilimlerini desteklemeye yönlendirdi; zira bu partilerin manifestoları, onun idealleri için en iyi vaadi sunmaktaydı.





Bu onu Recep Erdoğan’ın resmi siyasi müttefiki mi yaptı?





Gülen, siyasi güçle ilgilendiğini bir kez olsun ima etmedi. Dinin siyasallaştırılması olarak gördüğü şeyi reddetti. Hizmet Hareketi tarafından kurulan tüm eğitim kurumları, eğitim, bilim, İslam ve çağdaş hukuk dahil olmak üzere tüm alanlarda kaliteli, çok yönlü akademisyenler yetiştirmeyi amaçlıyordu.





Mezunlar, seçtikleri mesleklerde hareketin değerlerini geliştirmeye ve hizmet ve adalet değerlerini aşılamaya teşvik edildi. Ancak, tek önemli değerin padişahın parmak şıklatmasıyla atlamak olduğu bir siyasi sistemde, bu değerleri teşvik etmek vatana ihanet olarak görülüyor. (Güney Afrikalılar, metal kahve kupalarına “ANC” yazan işçilerin terörizm nedeniyle en az beş yıl hapis cezasına çarptırıldığı günleri hatırlıyor.)





Hizmet Hareketi bir tarikat mıdır?





ABD, Avrupa ve Güney Afrika’daki Hizmet hareketini yirmi yıldan uzun süredir yakından gözlemliyorum. Bir din bilgini olarak, bir tarikatı kilometrelerce öteden koklayabiliyorum. Tarikatların genel olarak kabul gören özelliklerinden bazıları şunlardır:

a) Üyelerini ailelerinden ve daha geniş toplumlardan izole etmek

b) Takipçisi olmayan herkesi “düşmüş” veya cehenneme mahkûm olarak reddetmek

c) Eleştiri veya sorulara sıfır tolerans göstermek

d) Üyelerin açıklanmayan nedenlerle “vergilendirilmesi” – genellikle bir liderin zenginleşmesi için.





Hizmet Hareketi tohumlarını nereye ekerse eksin, çalışmaları çeşitli topluluklardan insanları dahil etme – din değiştirmeye çalışma değil – yönündeki ciddi girişimlerle karakterize edilmiştir. “Diğer Müslümanları” veya Müslüman olmayanları kazanma düşüncesi programlarında yoktur. Sık sık düzenlediği dinler arası diyalog etkinlikleri tam da budur – inançlar arasında anlayışı teşvik etmek ve onları yönlendiren değerleri ilerletmek.





Tarikatlar, içlerindeki deneyimleri hakkında yazan ve çirkin arka yüzü açığa çıkaran birçok hayal kırıklığına uğramış firari üretir. Hareketi incelediğim yıllarda hiçbirine rastlamadım. Hareketin üyeleri için dahili eğitim programları vardır ve tüm ciddi akademisyenler bunları araştırmaya davetlidir. Basitçe söylemek gerekirse, tüm öğretileri şeffaftır.





Hareketin her bir projesi — büyük ölçüde kendi kendini finanse eder ve camiler inşa etmekten sağlık merkezleri, kültürel vakıflar, geniş bir refah çalışmaları ağı ve beslenme planları kurmaya kadar uzanır — daha geniş topluluğa yöneliktir.





160 ülkede olduğu gibi, Gülen’in vizyonu Güney Afrika’daki küresel Hizmet Hareketi’ne ilham kaynağı olmuştur. Bu hareket, ülkedeki en iyi matrik sonuçlarını üreten okullar, hayr kurumları ve esas olarak bilimi, okuryazarlığı ve toplum hizmetini teşvik etmeye odaklanan dinler arası diyalog platformları kurmuştur. Hareketin önemli ve derinden etkileyici bir ayak izi vardır ve küçük bir bütçeyle tam zamanlı gönüllüler ve personel tarafından yönetilmektedir.





En dokunaklı olanı, bu gönüllülerin çağrılarının günlük temellerini yaşarken acılarını bir kenara bırakmalarını izlemek: genel olarak insanlığa ve daha özel olarak Güney Afrika toplumuna hizmet etmek için yaşamak ve hareket etmek.





En dokunaklı olanı, bu gönüllülerin acılarını bir kenara bırakıp, çağrılarının günlük işleyişinde insanlığa, özellikle de Güney Afrikalı topluma hizmet etmek için yaşamaları ve eylemde bulunmalarıdır.