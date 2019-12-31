Dünyaca ünlü iş insanı Türkiye üzerinden kaçtı!

Bu yılın en büyük skandallarından biri Nissan Motor Co. ve Renault’un eski CEO’su Carlos Ghosn’un usulsüzlük iddialarıyla hakim karşısına çıkmasıydı. Japonya’da yargılanmasına devam edilen Lübnan asıllı Brezilya doğumlu iş insanı Ghosn’un davasında sıcak bir gelişme yaşandı.





Uluslararası haber ajansları ve medya kuruluşları Ghosn’un 2017 yılında fotoğrafları pullara basılan Lübnan’a kaçtığını aktardı. Çok kısa bir süre önce otomotiv sektörünün en önemli isimlerinden biri olan Ghosn 7 ay hapis cezası almış fakat yargı süreci devam etmekteydi.





Ghosn dün gece bir açıklama yaparak resmen kaçak durumuna düştüğünü doğruladı. Ghosn, “Ben şu an Lübnan’dayım ve Japonya’nın kirli adalet sisteminin esiri değilim. Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi yargıdan kaçtım” açıklamasını yaptı.





ÖZEL JETLE PAZAR GECESİ GİTTİ





Gözaltından çıkarıldıktan sonra Tokyo’daki bir evde yaşamına devam eden Ghosn’un gelecek yıl yapılması planlanan duruşma sebebiyle ülkede kalması zorunluydu. Wall Street Journal, Ghosn’un Japonya’dan nasıl çıktığının henüz net olarak bilinmediğini aktarırken, “Konuyla ilgisi olan bir kişi Ghosn’un Lübnan’a Türkiye üzerinden gittiğini söyledi. Lübnan, mahkumların iadesini kabul etmiyor, dolayısıyla Ghosn’un da Japonya’ya dönmesi gerekmeyecek” ifadelerine yer verdi.





Öte yandan İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, Ghosn’un Pazar akşamı Beyrut’a indiğini aktarırken, ünlü iş insanının özel bir jet ile ülkeye giriş yaptığını okurlarına duyurdu.













ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ 13.8 MİLYON DOLAR





Üç farklı suçlama ile 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ghosn’un çalıştığı şirketin bütçesini kendi çıkarları ve lüks yaşam standartları için kullandığı iddiasıyla açılan davada, ünlü iş insanını destekleyenler bir kumpas olduğunu öne sürmüştü.





19 Kasım 2018’de gözaltına alınan Ghosn, 4 ay boyunca hapiste kalmış ve 25 Nisan 2019’da kefaletle serbest bırakılmıştı. Japon makamlar Ghosn’un ülkeden kaçma riskinin olduğunu söyleyerek karara itiraz etse de ünlü iş insanı Tokyo’da yaşamaya devam etmişti.





Tokyo’da gözetim altında tutulan Ghosn’u ziyaret edenler Wall Street Journal’a iş insanının orada nasıl yaşadığına dair bilgiler verdi. Ghosn’un yaşadıklarını anlatanlar, ünlü iş insanının avukatının ofisine gittiğini çünkü orada bilgisayara ve internete erişimi olduğunu söylerken, “Sık sık spor salonuna gidiyor ve Netflix izliyordu” yorumunu yaptı.





Nisan ayında hakim karşısına çıkması beklenen Ghosn’un hapis cezası almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Zira resmi rakamlara göre ülkede suç işlediği kanıtlananların yüzde 99’u hapis cezası alıyor. Ülkeden kaçması ile birlikte Ghosn, 1.5 milyar Japon Yen’i yani yaklaşık 13.8 milyon dolarlık kefaleti de yakmış oldu.