Dünyaca ünlü restoran uygulaması Türkiye'den çıktı

Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, Türkiye ofisini kapattı. 12 yıl önce Hindistan Delhi’de doğan ve dünyanın en büyüklerinden biri haline gelen platform, Türkiye’den çıktı.







Dünya gazetesinden Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre, 25 ülkede faaliyet gösteren dünya devi için dün (26 Şubat Cuma), haftanın son çalışma günü değil, Türkiye’deki son mesaisiydi. Son haftalarda internet üzerinden siparişi kapatan şirket, bir süredir faaliyetlerini yavaşlatmıştı. Bunun üzerine Türkiye’den çekileceğine yönelik söylentiler çıkmış, ancak şirketten bunu doğrulayacak açıklama gelmemişti.





Beklenen açıklama şirket çalışanlarının sosyal medya paylaşımlarından geldi. Çalışanlar sosyal medya hesaplarından Türkiye ofisinin kapandığını duyurarak, veda paylaşımları yaptı. Zomato personeli, “çalışmaya açık” bildirimi yaparak Linkedin hesaplarından yeni iş olanakları için tavsiye istedi.





İkinci kez çekildi





Mekanların ve yiyeceklerin puanlanabildiği, yol tariflerinin ve menülerin yer aldığı sistemde restoranlarla birlikte bir ekosistem oluşturan şirket, Türkiye’ye 2013 yılında adım atmıştı. İlk yıllarda yüzde 50’nin üzerinde büyüme rakamlarıyla ilerlemiş, aylık ziyaretçi sayıları 4.5 milyona ulaşmıştı. Bu hızlı büyümeye rağmen 2017 yılında Türkiye’den çekilme kararı almış ancak bir yıl sonunda yeniden kapılarını açmıştı.





Sipariş için sahaya çıkmıştı





İddialı bir stratejiyle yeniden giriş yaptığı Türkiye’ye yeni uygulamalar getirmişti. Dünyada hızla büyüyen Zomato Gold’u İstanbul’a taşımış böylelikle kullanıcılarına dışarıda indirimli yemek yeme, yeni yerleri keşfetme deneyimi sağlayan üyelik sistemini başlatmıştı. Hızlı bir büyüme dönemi yaşayan şirket, pandemi nedeniyle yeme-içme sektörüne getirilen yasaklardan olumsuz etkilendi.





Bu dönemde bir hamle yaparak yeni bir plana geçti ve online yemek siparişi hizmeti sunmaya başladı. Sektörün en büyüklerinin ardından üçüncü oyuncu olarak rekabete katıldı. Ekibi genişletti, yeni projeler üretti.





Sermaye operasyonu





Ancak küresel krizin de etkisiyle bilançoda oluşan zararın önüne geçemedi. Ekim ayında bilanço zararlarını karşılamak üzere eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı kararı aldı.





Yapılan operasyonla, şirket alacaklarının ve ortaklarının zarara uğramayarak şekilde haklarını koruyacak bir yapı oluşturuldu. Şirketin aktiflerinin borçları karşılayacak seviyeye getirilmesinin ardından globalden gelen kararla, Türkiye ofisi kapılarını kapattı.