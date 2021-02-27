Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyaca ünlü restoran uygulaması Türkiye'den çıktı /27 Şubat 2021 14:58

Dünyaca ünlü restoran uygulaması Türkiye'den çıktı

Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, sahayı terk etti. Türkiye ofisi faaliyetlerini sonlandırarak, dün itibariyle kapıyı kapattı. 25 ülkede faaliyet gösteren dünya devinin Türkiye’den çekilme açıklaması çalışanlardan geldi.

SHABER3.COM

Restoran keşif rehberi ve online sipariş platformu Zomato, Türkiye ofisini kapattı. 12 yıl önce Hindistan Delhi’de doğan ve dünyanın en büyüklerinden biri haline gelen platform, Türkiye’den çıktı.

Dünya gazetesinden Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre, 25 ülkede faaliyet gösteren dünya devi için dün (26 Şubat Cuma), haftanın son çalışma günü değil, Türkiye’deki son mesaisiydi. Son haftalarda internet üzerinden siparişi kapatan şirket, bir süredir faaliyetlerini yavaşlatmıştı. Bunun üzerine Türkiye’den çekileceğine yönelik söylentiler çıkmış, ancak şirketten bunu doğrulayacak açıklama gelmemişti.

Beklenen açıklama şirket çalışanlarının sosyal medya paylaşımlarından geldi. Çalışanlar sosyal medya hesaplarından Türkiye ofisinin kapandığını duyurarak, veda paylaşımları yaptı. Zomato personeli, “çalışmaya açık” bildirimi yaparak Linkedin hesaplarından yeni iş olanakları için tavsiye istedi.

İkinci kez çekildi

Mekanların ve yiyeceklerin puanlanabildiği, yol tariflerinin ve menülerin yer aldığı sistemde restoranlarla birlikte bir ekosistem oluşturan şirket, Türkiye’ye 2013 yılında adım atmıştı. İlk yıllarda yüzde 50’nin üzerinde büyüme rakamlarıyla ilerlemiş, aylık ziyaretçi sayıları 4.5 milyona ulaşmıştı. Bu hızlı büyümeye rağmen 2017 yılında Türkiye’den çekilme kararı almış ancak bir yıl sonunda yeniden kapılarını açmıştı.

Sipariş için sahaya çıkmıştı

İddialı bir stratejiyle yeniden giriş yaptığı Türkiye’ye yeni uygulamalar getirmişti. Dünyada hızla büyüyen Zomato Gold’u İstanbul’a taşımış böylelikle kullanıcılarına dışarıda indirimli yemek yeme, yeni yerleri keşfetme deneyimi sağlayan üyelik sistemini başlatmıştı. Hızlı bir büyüme dönemi yaşayan şirket, pandemi nedeniyle yeme-içme sektörüne getirilen yasaklardan olumsuz etkilendi.

Bu dönemde bir hamle yaparak yeni bir plana geçti ve online yemek siparişi hizmeti sunmaya başladı. Sektörün en büyüklerinin ardından üçüncü oyuncu olarak rekabete katıldı. Ekibi genişletti, yeni projeler üretti.

Sermaye operasyonu

Ancak küresel krizin de etkisiyle bilançoda oluşan zararın önüne geçemedi. Ekim ayında bilanço zararlarını karşılamak üzere eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı kararı aldı.

Yapılan operasyonla, şirket alacaklarının ve ortaklarının zarara uğramayarak şekilde haklarını koruyacak bir yapı oluşturuldu. Şirketin aktiflerinin borçları karşılayacak seviyeye getirilmesinin ardından globalden gelen kararla, Türkiye ofisi kapılarını kapattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyaca ünlü restoran uygulaması Türkiye'den çıktı Sonraki Haber >>

Gençler biraz yavaş

Gençler biraz yavaş

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

'En büyük zararı insanlardan gördük'

'En büyük zararı insanlardan gördük'

Su altında nefes kesen dakikalar

Su altında nefes kesen dakikalar

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:18:07