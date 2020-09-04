Dünyaca ünlü roman Kürtçe'ye çevrildi

Rus yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin Suç ve Ceza romanı ilk kez Kürtçeye kazandırıldı. Edebiyat dünyasında derin izler bırakan eser çok yakında yeni çevirisiyle raflarda olacak.





Suç ve Ceza’yı Türkçe baskısından Kürtçeye Medeni Öğüt çevirdi. Öğüt daha önce de Tolstoy’un “İnsan Ne ile Yaşar?” isimli eserini de Kürtçeye kazandırmıştı.





DOSTOYEVSKİ KÜRTÇEDE





Türkiye’de Kürtçe yayın yapan yayınevlerinden olan Nubihar dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri kabul edilen Suç ve Ceza’yı “Sûc û Ceza” ismiyle Kürtçe olarak okurlara sunuyor. Büyük yazarın 1866 yılı boyunca “Rus Habercisi” isimli dergide “Prestuplenie i nakazanie” adıyla tefrika edildikten sonra tek cilt olarak basılan eseri edebiyattan hukuka kadar birçok alanda etki uyandırdı.





Suç ve Ceza; parası için bir tefeci kadını öldürmeyi tasarlayan, Saint Petersburg’da yaşayan fakir bir öğrenci olan Rodion Raskolnikov’un, manevi ıstırabı ve ahlaki ikilemlerine odaklanır. Öldürmeden önce, Raskolnikov parayla kendini yoksulluktan kurtarabileceğine ve büyük işler yapmaya devam edeceğine inanır fakat karışıklık ve tereddüt, ahlaki olarak haklı bir öldürme planını bulanıklaştırır.