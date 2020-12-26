Samanyolu Haber /Dünya / Dünyaca ünlü Rus tarihçi öğrencisini öldürüp parçalamış /26 Aralık 2020 12:13

Dünyaca ünlü Rus tarihçi öğrencisini öldürüp parçalamış

Rusya'nın önde gelen tarihçilerinden Profesör Oleg Sokolov, öğrencisi ve kız arkadaşı Anastasya Yeşçenko'yu öldürüp ve cesedini parçaladığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Sokolov'un 24 yaşındaki Yeşçenko'yu öldürdüğü ve yasa dışı silah bulundurduğu gerekçesiyle St. Petersburg kentindeki Oktyabrskiy Bölge Mahkemesinde yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.

Suçunu kabul eden Solokov için savcı 15 yıl hapis isteminde bulundu, mahkeme heyeti ise sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Sokolov, Kasım 2019'da Yeşçenko'yu aralarında geçen tartışmanın ardından öldürmüş, cesedini parçalara ayırmıştı. Kız arkadaşının parçalarını St. Petersburg'daki nehre atan Sokolov, yakalanmasının ardından suçunu kabul etmişti.

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tarih Enstitüsü öğretim üyesi ve dünyanın sayılı Napolyon uzmanlarından biri olarak gösterilen Sokolov'a Fransa'nın en yüksek düzeyli nişanı "Legion d'honneur" verilmişti.

Rusya büyük yankı uyandıran bu olay, kadın hakları savunucularına göre ülkede büyüyen kadına karşı şiddetin yeni bir örneği oldu. 2017'de ülke, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de desteklediği bir reformla, Rusya'da vakaların çoğunda aile içi şiddeti suç olmaktan çıkarıldı.Salgın öncesi aktivistlerin belirlediği rakamlara göre, her yıl yaklaşık 16,5 milyon kadın Rusya'da aile içi şiddet mağduru.
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