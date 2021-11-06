Samanyolu Haber /Gündem / Dünyaca ünlü şarkıcının onserinde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var /06 Kasım 2021 12:56

Dünyaca ünlü şarkıcının onserinde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde Travis Scott konseri sırasında yaşanan izdihamda insanlar ezildi. Olaylar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer 11 kişinin kalp krizi geçirdiğini, 17 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladılar.

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ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen  Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı festival alanı büyük bir trajediye sahne oldu.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI

Festivalde yaşanan izdiham sonrası bölgeye gelen itfaiye yetkilileri 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena yaptığı açıklamada, rapçi Travis Scott performans sergilerken kalabalığın sahneye doğru sıkıştırıldığını belirterek, "Kalabalık sahnenin önüne doğru sıkışmaya başladı ve bu paniğe neden oldu. İnsanlar düşmeye, bilinçsizleşmeye başladı bu da ek bir panik yarattı." dedi.


17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gösteri, insanların yaralanmaya başlamasından kısa bir süre sonra iptal edildi. Yetkililer 11'i ani kalp durması yaşayan 17 kişiyi hastaneye naklettiklerini söyledi.

Festivale yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı belirtildi.

 

NRG Park'taki Astroworld Festivali'ne tam saat 2:00'de vardığımızda kapılardan bir izdiham çıktı.

Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak VIP güvenlik girişini imha etti. İnsanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı.
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