Samanyolu Haber /Spor / Dünyaca ünlü şirket Kerem Aktürkoğlu'na ”Harry Potter” davası açtı /20 Kasım 2025 17:39

Dünyaca ünlü şirket Kerem Aktürkoğlu'na ”Harry Potter” davası açtı

Dünyanın en büyük yapım şirketleri arasında yer alan Warner Bros, Fenerbahçe ve Milli Takım forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinçlerinde 'Harry Potter' evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığını belirterek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

SHABER3.COM

Galatasaray'da kazandığı 3 şampiyonluğun ardından Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, başarılı bir sezonun ardından Türkiye'ye Fenerbahçe forması ile geri döndü. 

Milli Takım'da ve kulüp forması altında attığı gollerin ardından 'Harry Potter' filmine gönderme yaparak 'asa sallama' hareketi ile sevinç yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, bu hareketleri nedeniyle dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc ile davalık oldu. 

MİLLİ FUTBOLCUYU ŞİKAYET ETTİLER

Sabah'ta yer alan habere göre, Hollywood'un en önemli şirketleri arasında yer alan Warner Bros, Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı gerekçesiyle Istanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. 


Şirket, başvuru dilekçesinde "Harry Potter", "Hogwarts", "Gryffindor" gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı. Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu vurguladı. Söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyaca ünlü şirket Kerem Aktürkoğlu'na ”Harry Potter”... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:17