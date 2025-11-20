Dünyaca ünlü şirket Kerem Aktürkoğlu'na ”Harry Potter” davası açtı

Galatasaray'da kazandığı 3 şampiyonluğun ardından Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, başarılı bir sezonun ardından Türkiye'ye Fenerbahçe forması ile geri döndü.



Milli Takım'da ve kulüp forması altında attığı gollerin ardından 'Harry Potter' filmine gönderme yaparak 'asa sallama' hareketi ile sevinç yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, bu hareketleri nedeniyle dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc ile davalık oldu.



MİLLİ FUTBOLCUYU ŞİKAYET ETTİLER



Sabah'ta yer alan habere göre, Hollywood'un en önemli şirketleri arasında yer alan Warner Bros, Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı gerekçesiyle Istanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.





Şirket, başvuru dilekçesinde "Harry Potter", "Hogwarts", "Gryffindor" gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı. Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu vurguladı. Söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.