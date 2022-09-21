Samanyolu Haber /Dünya / Dünyaca ünlü yemek zinciri ile Fransa davalık oldu /21 Eylül 2022 19:10

Dünyaca ünlü yemek zinciri ile Fransa davalık oldu

Fransa milli futbol takımının resmi sponsorlarından olan dünyaca ünlü yemek zinciri KFC yönetiminin, çeklecek olan reklam filminde takımın önemli oyuncularından olan Kylian Mbappe'nin oynamak istememesi nedeniyle konuyu mahkemeye taşıma kararı aldığı aktarıldı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Dünyanın en büyük hazır gıda şirketlerinden biri olan KFC, Fransa Futbol Federasyonu'na yaptığı ödemeleri Kylian Mbappe nedeniyle durdurdu. Ayrıca KFC, Fransa Futbol Federasyonu'nu dava etme kararı aldı.

Fransa Futbol Federasyonu'na en çok ödeme yapan sponsorlardan biri olan KFC, Kylian Mbappe'nin reklamlarda görünmek istememesi nedeniyle ödemeleri durdurdu. Fransa Futbol Federasyonu, Mbappe'yi ikna etmek için çalıştı ancak bunu başaramadı. Ardından, KFC'ye başka bir yıldız önerildi ancak bunu da şirket geri çevirdi.

KFC'DEN DAVA KARARI

Bu gelişmeler üzerine KFC Fransa Başkanvekili Alain Beral, "Fransa Futbol Federasyonu'nun paraya ihtiyacı var. KFC de imaj hakları için bu parayı ödüyor. Federasyon, bize her seferinde 4 futbolcuyu imaj çalışması için vermek zorunda. Ancak, istediğimiz futbolcuları veremediler. Bu yüzden ödemeleri durdurduk. Bu iş bu kadar. Biz sözleşme uyduk ancak uymayan taraf onlar" dedi.
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