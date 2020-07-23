Samanyolu Haber /Spor / Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Beşiktaş'tan ayrıldı /23 Temmuz 2020 21:55

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in Beşiktaş'tan ayrıldığı ifade edildi.

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Bu sezonun devre arasında Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralanan Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti.

Siyah-beyazlı takımın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Boateng, bugünkü antrenman öncesi, teknik direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı" ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulüp, Ganalı oyuncu için yaptığı paylaşımın sonuna, "Emeklerin için teşekkürler" notunu da düştü.

Beşiktaş'ta 11 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 3 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Kevin-Prince Boateng

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