Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Beşiktaş'tan ayrıldı

Bu sezonun devre arasında Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralanan Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti.





Siyah-beyazlı takımın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Boateng, bugünkü antrenman öncesi, teknik direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı" ifadelerine yer verildi.





Siyah-beyazlı kulüp, Ganalı oyuncu için yaptığı paylaşımın sonuna, "Emeklerin için teşekkürler" notunu da düştü.





Beşiktaş'ta 11 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 3 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.







