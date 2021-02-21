Samanyolu Haber /Sağlık / Dünyada 200 milyon doz sınırı geçildi /21 Şubat 2021 13:49

Dünyada 200 milyon doz sınırı geçildi

Dünyada şu ana kadar en az 107 ülkede Covid-19 ile mücadele için 200 milyon dozun üstünde aşı vuruldu. Bu dozların yüzde 45’i, “zenginler kulübü” olarak bilinen G-7 ülkeleri vatandaşlarına yapıldı.

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Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) hesaplarına göre, Türkiye saati 12:00 itibarıyla bütün dünyada aşı dozu sayısı 201 milyon 42 bin 149 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de ise sayı 6 buçuk milyonu aştı.

Çin ve Rusya’nın son günlerde vurduğu aşı miktarını tam olarak açıklamaması yüzünden, bu rakamın çok daha fazla üstüne çıkıldığı tahmin ediliyor.

G-7’de yaşayanlar toplam dünya nüfusunun yüzde 10'u

Euronews'te yer alan habere göre aşıların yüzde 45’inin vurulduğu G-7 ülkelerinde yaşayanlar, dünya nüfusunun yüzde 10’unu teşkil ediyor. Bugüne kadar aşı dozlarının yüzde 92’si, Dünya Bankası kriterlerine göre, zengin ya da gelir düzeyi yüksek veya orta seviyede ülke vatandaşlarına vuruldu.

G-7 ülkeleri içinde yer alan ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya, cuma günü aşı dozlarını fakir ülkelerle de paylaşma taahhüdünde bulunmuştu. G-7 ülkeleri, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) yapacakları mali katkıyı ise iki misli artırarak 7,5 milyar dolara çıkarma vaadinde bulunmuştu.

Türkiye’de aşı kampanyasıyla ilgili son durum ne?

Türkiye’de Cumartesi itibariyle 6 milyon 551 bin 835 doz aşı yapıldı. Bunun 5 milyon 510 bin 419’u birinci doz, 1 milyon 41 bin 416’sı ise ikinci doz uygulaması olarak kayıtlara geçti.

İsrail ilk sırada

Nüfusuna göre en fazla aşı vurulan ülke sıralamasında İsrail açık ara önde bulunuyor. İsrail’de, şu ana kadar toplam nüfusun yüzde 49’una en azından ilk doz aşı vuruldu. Nüfusun yüzde 33’üne ise ikinci aşı uygulandı.

Gine ve Ruanda’nın da içinde bulunduğu 29 yoksul ülkede ise aşı çalışmalarına kısa süre önce başlandı.

Dünyada en fazla aşı vurulan ülke sıralamasında ABD, 59,6 milyon dozla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 40,5 milyon dozla Çin, 17,5 milyon dozla İngiltere, 10,7 milyonla Hindistan ve 7,1 milyonla İsrail izliyor.
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